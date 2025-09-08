No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Túnez se clasificó al Mundial 2026 y ya son 18 las selecciones: la lista completa

Ya van dos clasificados de la federación africana de futbol a la Copa del Mundo que se hará en Estados Unidos, México y Canadá.

Redacción Deportes
08 de septiembre de 2025 - 08:03 p. m.
Túnez, el nuevo inquilino del Mundial.
Túnez, el nuevo inquilino del Mundial.
Foto: Túnez, FIFA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Túnez aseguró este lunes su boleto al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Guinea Ecuatorial en Malabo.

El gol que selló la clasificación llegó en el minuto 94, obra de Mohamed Ali Ben Romdhane, resultado que convierte a la selección de Sami Trabelsi en la segunda de África en obtener su cupo, después de Marruecos.

Vínculos relacionados

Así será la etapa 16 de la Vuelta a España 2025: hora, TV y dónde ver en vivo
“Tenemos la responsabilidad de preparar el Mundial”: Néstor Lorenzo
Mundial de Boxeo en Liverpool: así van las pugilistas colombianas

Será la séptima participación mundialista para el equipo tunecino, que lidera con autoridad el grupo H al sumar 22 puntos producto de siete victorias y un empate (0-0 ante Namibia).

En esta zona también compiten Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, sin posibilidades de alcanzar la cima.

Con la clasificación de Túnez, ya son 18 las selecciones confirmadas de las 48 que estarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio – 19 de julio de 2026).

La lista incluye a México, Estados Unidos y Canadá por Concacaf; Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay por Conmebol; Nueva Zelanda por Oceanía; Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Uzbekistán y Jordania por Asia; y Marruecos junto a Túnez por África.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Mundial 2026

Mundial FIFA

FIFA

Tunez Mundial

Clasificados Mundial

Lista Mundial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar