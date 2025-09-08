Túnez se clasificó al Mundial 2026 y ya son 18 las selecciones: la lista completa

Túnez, el nuevo inquilino del Mundial. Foto: Túnez, FIFA

Túnez aseguró este lunes su boleto al Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Guinea Ecuatorial en Malabo.

El gol que selló la clasificación llegó en el minuto 94, obra de Mohamed Ali Ben Romdhane, resultado que convierte a la selección de Sami Trabelsi en la segunda de África en obtener su cupo, después de Marruecos.

Tunisia are headed to their 7th #FIFAWorldCup 🇹🇳#WeAre26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 8, 2025

Será la séptima participación mundialista para el equipo tunecino, que lidera con autoridad el grupo H al sumar 22 puntos producto de siete victorias y un empate (0-0 ante Namibia).

En esta zona también compiten Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia, sin posibilidades de alcanzar la cima.

Con la clasificación de Túnez, ya son 18 las selecciones confirmadas de las 48 que estarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio – 19 de julio de 2026).

La lista incluye a México, Estados Unidos y Canadá por Concacaf; Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay por Conmebol; Nueva Zelanda por Oceanía; Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Uzbekistán y Jordania por Asia; y Marruecos junto a Túnez por África.

