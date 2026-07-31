Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Juan Benavides de Colombia celebra este jueves, luego de conseguir la medalla de oro en voleibol masculino ante Puerto Rico durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana. Foto: EFE - Orlando Barría

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Otra jornada de ensueño para los colombianos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El país sumó 22 medallas más a su cuenta y se mantiene en el segundo lugar del medallero general con 138 preseas, muy lejos tanto de Cuba (tercero) como de México (primero).

La competencia de este viernes 31 de julio estuvo muy nutrida y Colombia pudo conseguir nueve preseas doradas, nueve de plata y cuatro de bronce. Estos fueron los deportistas de la delegación colombiana que izaron nuestra bandera en los diferentes podios de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Los bolos fueron de Colombia

La final individual de bolos femeninos estuvo pintada de amarillo, azul y rojo de principio a fin. María José Rodríguez logró la medalla de oro luego de superar a sus compatriotas Juliana Franco (plata) y Sara Duque (bronce).

Y a pesar de que las también colombianas Juliana Botero y Clara Guerrero se quedaron por fuera de las medallas. Completaron el top cinco del ranking final, ratificando el dominio de Colombia en este evento de Santo Domingo 2026.

En la final femenina por equipos, la delegación colombiana volvió a hacerse presente en lo más alto del podio con el oro. Por el lado de los hombres, estos también consiguieron la presea dorada en la final masculina por equipos.

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Dos platas para Colombia en clavados

Pasando a buceo, la final de trampolín femenino de un metro le dejó al país una medalla de plata para Daniela Zapata. Viviana Uribe pudo haber conseguido el bronce, pero terminó en el cuarto lugar a 3,20 puntos.

En el salto sincronizado masculino con trampolín de tres metros, los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales también cosecharon una presea plateada. México se quedó con el oro gracias a Juan Celaya y Osmar Olvera.

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Gabriela Rueda, la reina del patinaje de velocidad

La colombiana Gabriela Rueda se impuso a sus rivales en la final de los 10.000 metros femeninos. La medalla de oro la consiguió luego de superar a la venezolana Angy Quintero (plata) y la mexicana Valentina Letelier (bronce).

Juan Mantilla no se quiso quedar atrás en esta misma prueba y también se colgó la presea dorada. Kollin Castro siguió con la costumbre ganadora en la final de los 500 metros con sprint de distancia y también ganó el oro.

En esta misma prueba Gabriela Rueda quedó cuarta, muy cerca del bronce. No obstante, en la final masculina sí hubo doble medalla. Jhon Tascon terminó primero consiguiendo el metal dorado y Juan Mantilla tercero con el bronce.

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Natación de los Centroamericanos y del Caribe 2026

En los 100 metros espalda femeninos, Jasmin Pistelli se colgó el bronce. Los 200 metros braza masculinos le dieron la plata a Juan José Giraldo y los 400 metros estilo libre femeninos dejaron a Mariana Cabezas con el bronce.

En esta última prueba, pero en su versión masculina, Juan Manuel Morales ganó la medalla de oro. Y finalmente, los relevos mixtos de 4x100 estilo libre le dieron a Colombia el metal plateado luego de ser superado por México.

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Tenis con sabor a plata para Colombia en Santo Domingo 2026

En la final de tenis masculino, Colombia cayó contra República Dominicana y se quedó con la medalla de plata. Mismo resultado que consiguió el equipo femenino en su final frente a México, colgándose la presea plateada.

Finalmente, en lucha, Carlos Izquerdo se quedó con la plata en la final del estilo libre masculino de los 97 kg. Cayó frente al cubano Arturo Silot, que dominó todo el combate y nunca dejó duda de que iba a ganar el oro.

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Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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