Una marca colombiana firmó un importante acuerdo comercial con el Real Madrid

Real Madrid es el club más ganador de la UEFA Champions League con 15 coronas. Foto: Cortesía: Totto

Totto, marca colombiana de diseño, fabricación y comercialización de morrales, maletas, ropa, accesorios y artículos de viaje, anunció una nueva relación con Legends como socio oficial de sublicencia de Real Madrid en Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Chile.

Todo esto para el segmento escolar en estos países y el segmento viaje en España. La alianza fue facilitada por Legends, una compañía global que gestiona el programa global de licencias del club madridista, con el objetivo de garantizar productos oficiales del equipo merengue en todo el mundo.

Esta colaboración busca fortalecer la presencia de la escuadra española en la región, al tiempo que ofrece a los aficionados acceso a productos con licencia auténticos y de alta calidad. Legends está emocionada de colaborar con Totto para llevar el programa de licencias del Real Madrid a nuevos niveles en siete países”, aseguró Victoria Alba, Licensing Manager de Legends.

¿De qué se trata la nueva colección?

La colección presenta 18 referencias que combinan color, diseño y funcionalidad. En el segmento de niños, incluye morrales en diferentes tamaños, con estampados del Real Madrid y parches intercambiables; una lonchera térmica y una cartuchera con doble compartimiento.

Para el segmento de adultos jóvenes, destaca el morral “Leyenda Real Madrid”, con compartimiento para computadores de 14 pulgadas. Además, un espaldar ergonómico y una cartuchera que hacen juego. Todo esto según tanto la marca de ropa como Legends.

Finalmente, en el segmento de viaje sobresalen el morral “Trip” con medidas aptas para aerolíneas low cost y las maletas en tallas M y L. Esta con dos ruedas, soporte frontal y capacidad de expansión. Toda esta colección esta disponible a partir del 15 de enero de 2026 en co.totto.com y en tiendas de la empresa a lo largo y ancho de todo el país.

