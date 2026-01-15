Richard Ríos preocupa a la selección de Colombia: esto dijo su técnico en el Benfica

Richard Ríos sale lesionado durante el partido de cuartos de final de la Copa de Portugal entre Benfica y Porto. Foto: EFE - ESTELA SILVA

“Es una lesión importante, que un jugador con su mentalidad afronta de forma diferente a otros jugadores. Hay futbolistas que piensan más en el futuro; creo que este es el tipo de jugador que no va a pensar en el futuro", manifestó Jose Mourinho, entrenador del Benfica.

Esas fueron las palabras del experimentado estratega portugués en la conferencia de prensa posterior al partido entre Benfica y Porto. Un cotejo que terminó 1-0 a favor de este último y con una lesión de Richard Ríos, que tuvo que salir en camilla del campo de juego.

Un panorama nada alentador para la selección de Colombia y el director técnico Néstor Lorenzo, quien ya tiene a seis de sus habituales convocados lesionados. Todo esto a un poco más de dos meses de los partidos amistosos contra Croacia y Francia en Estados Unidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Richard Ríos?

“Esto no quiere decir que juegue contra Río Ave, pero creo que todavía nos va a ayudar esta temporada”, finalizó Mourinho refiriéndose al tiempo de incapacidad de Ríos. Sin embargo, todavía no hay comunicación oficial de parte del club, por lo que su tiempo fuera de las canchas aún es una incógnita.

Incluso, algunos medios de comunicación en Portugal no descartan que lo que hoy aqueja al colombiano requiera intervención quirúrgica. Algo que encendería aún más las alarmas al interior de la selección de Colombia con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA.

“Richard Ríos abordó el autobús con el brazo inmovilizado y hoy será sometido a exámenes para determinar si necesitará cirugía”, afirmó Record. Todo esto no ayuda al entorno de la selección y mucho menos teniendo en cuenta los otros cinco futbolistas lesionados.

Jugadores de Colombia lesionados

Comenzando por Daniel Muñoz, que tuvo que ser operado a finales del año anterior por un problema en su rodilla y desde entonces no juega con su club, Crystal Palace, pasando por su compañero de equipo Jefferson Lerma, quien sufrió un golpe en la cabeza en enero de este año.

Sumado a los dos jugadores que hacen parte de la Premier League de Inglaterra, la zaga defensiva también sufre ausencias por cuenta de Yerry Mina y Jhon Lucumí, que se lesionaron la misma semana. Ambos participan de la Serie A italiana con Cagliari y Bolonia, respectivamente.

Finalmente, Juan Camilo “El Cucho” Hernández también se sumó a la lista de los lesionados de la selección de Colombia luego de un partido con Real Betis. Bajas que hasta ahora no significan nada para el Mundial de 2026, pero pueden ser un dolor de cabeza para Néstor Lorenzo.

