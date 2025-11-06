Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Bundesliga

Después de vencer al PSG en Champions, Bayern Múnich va por su décima victoria al hilo en la liga alemana.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
06 de noviembre de 2025 - 05:16 p. m.
El delantero colombiano #14 del Bayern Múnich, Luis Díaz (2i), celebra el tercer gol de su equipo con sus compañeros (de izq. a der.). El mediocampista alemán #45 del Bayern Múnich, Aleksandar Pavlovic, el mediocampista austríaco #27 del Bayern Múnich, Konrad Laimer, y el delantero inglés #09 del Bayern Múnich, Harry Kane, durante el partido de la UEFA Champions League entre el FC Bayern Múnich y el Club Brugge en Múnich, sur de Alemania, el 22 de octubre de 2025.
Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER
Intratable en este inicio de temporada, el Bayern Múnich de Luis Díaz cuenta por victorias las nueve fechas disputadas del campeonato alemán y llega al duelo ante Unión Berlín, este sábado, con el reto de mantener su paso perfecto.

Con 33 goles a favor y solo cuatro en contra, los números del gigante bávaro impresionan y desaniman a más de un rival. El equipo dirigido por Vincent Kompany lidera la Bundesliga con 27 puntos, cinco más que el RB Leipzig, su perseguidor inmediato.

La superioridad del Bayern no se limita al torneo local: el conjunto muniqués suma 16 triunfos consecutivos en todas las competiciones, con 56 goles marcados, una cifra que refleja la precisión de una máquina perfectamente calibrada.

El último golpe de autoridad llegó en París, donde el Bayern derrotó 2-1 al PSG, vigente campeón de Europa, pese a disputar toda la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión del colombiano Luis Díaz, quien marcó doblete.

Aun así, romper esa racha perfecta se ha convertido también en un desafío para los rivales del club bávaro. Unión Berlín, ubicado en la zona media de la tabla, intentará dar el golpe y convertirse en el primero en frenar al líder invicto.

Así va la tabla de la Bundesliga 2025/26

Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la Bundesliga

Hora: sábado 8 de noviembre a las 9:30 a.m.

TV: Disney + Premium

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

