Selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025. Foto: FCF

Luego del valioso empate 1-1 frente a Alemania, vigente campeona del mundo en la categoría, la selección de Colombia volverá a la acción este viernes 7 de noviembre contra El Salvador por la segunda fecha del Grupo G del Mundial Sub-17 de la FIFA.

En su debut, la tricolor sorprendió por su carácter y solidez. A pesar de recibir un gol apenas a los 15 segundos, el equipo no se desmoronó y logró imponer su juego con buena tenencia de balón y orden táctico.

Figuras como el arquero Jorman Mendoza, el capitán Cristian Orozco y el delantero Santiago Londoño fueron clave para equilibrar las acciones ante una potencia europea.

Dirigida por Fredy Hurtado, Colombia llegó a Catar con ilusión, confianza y una generación que le da esperanzas al fútbol juvenil del país.

Subcampeona del último Sudamericano Sub-17 contra Brasil, la tricolor busca hacer historia en el Mundial e inspirarse en la reciente actuación de la Sub-20, medallista mundialista en Chile.

¿Cómo va el grupo de Colombia?

Colombia integra el Grupo G, junto a Alemania, Corea del Norte y El Salvador. En la primera jornada, Corea del Norte venció 5-0 a los centroamericanos y lidera la zona. Alemanes y colombianos suman un punto, mientras que El Salvador cierra la tabla sin unidades.

Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver en vivo el Mundial Sub-17

Hora: viernes 7 de noviembre a las 7:30 a.m.

TV: ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

