Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver en vivo el Mundial Sub-17

La tricolor buscará este viernes su primera victoria en la fase de grupos del torneo juvenil de Catar 2025.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
06 de noviembre de 2025 - 03:03 p. m.
Selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025.
Selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025.
Foto: FCF
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego del valioso empate 1-1 frente a Alemania, vigente campeona del mundo en la categoría, la selección de Colombia volverá a la acción este viernes 7 de noviembre contra El Salvador por la segunda fecha del Grupo G del Mundial Sub-17 de la FIFA.

En su debut, la tricolor sorprendió por su carácter y solidez. A pesar de recibir un gol apenas a los 15 segundos, el equipo no se desmoronó y logró imponer su juego con buena tenencia de balón y orden táctico.

Vínculos relacionados

Deportivo Pereira, en crisis: MinTrabajo abrió proceso sancionatorio por desacato
Sebastián Villa metió el penalti que le dio el título a Independiente Rivadavia
Así va el medallero de los Juegos Parapanamericanos Juveniles: Colombia llegó a 29 oros

Figuras como el arquero Jorman Mendoza, el capitán Cristian Orozco y el delantero Santiago Londoño fueron clave para equilibrar las acciones ante una potencia europea.

Dirigida por Fredy Hurtado, Colombia llegó a Catar con ilusión, confianza y una generación que le da esperanzas al fútbol juvenil del país.

Subcampeona del último Sudamericano Sub-17 contra Brasil, la tricolor busca hacer historia en el Mundial e inspirarse en la reciente actuación de la Sub-20, medallista mundialista en Chile.

¿Cómo va el grupo de Colombia?

Colombia integra el Grupo G, junto a Alemania, Corea del Norte y El Salvador. En la primera jornada, Corea del Norte venció 5-0 a los centroamericanos y lidera la zona. Alemanes y colombianos suman un punto, mientras que El Salvador cierra la tabla sin unidades.

Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver en vivo el Mundial Sub-17

Hora: viernes 7 de noviembre a las 7:30 a.m.

TV: ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

colombia sub-17 – el salvador sub-17

colombia vs el salvador sub 17

colombia sub 17

el salvador vs colombia sub 17

mundial sub-17

colombia sub 17 hoy

selección colombia sub 17

colombia sub17

colombia vs el salvador

colombia vs el salvador hoy

colombia vs el salvador sub 17 masculino

mundial sub 17 masculino

gol caracol en vivo

copa mundial sub 17

mundial sub17

sub 17 colombia

colombia sub 17 vs el salvador

partido colombia el salvador

mundial sub 17 hora

hora colombia

colombia sub 17 mundial catar 2025

colombia vs el salvador mundial sub 17 en vivo

resultado colombia vs el salvador sub 17

colombia sub 17 alineación hoy

dónde ver colombia sub 17 hoy

transmisión colombia el salvador sub 17

colombia sub 17 horario

colombia sub 17 gol caracol

ver partido colombia sub 17 online

colombia sub 17 grupo g

mundial sub 17 catar 2025 grupos

tabla grupo g mundial sub 17

colombia sub 17 fixture

colombia sub 17 eliminatorias mundial

colombia sub 17 jugadores destacados

santiago londoño colombia sub 17

cristian orozco colombia sub 17

fredy hurtado seleccion sub 17

colombia sub 17 resultados mundial

partido colombia sub 17 próximo encuentro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.