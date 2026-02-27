Wolverhampton, con Yerson Mosquera en cancha, frenó en seco a Aston Villa en la Premier

Yerson Mosquera (primero de izquierda a derecha) celebra junto con sus compañeros uno de los goles con los que Wolverhampton venció 2-0 a Aston Villa. Foto: Wolverhampton Wanderers FC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Wolverhampton de Yerson Mosquera consiguió este viernes una victoria clave en la Premier League. El defensor colombiano fue pieza determinante para mantener la valla invicta en el triunfo 2-0 frente al Aston Villa, resultado que le da oxígeno al equipo en la recta final del campeonato.

El antioqueño, que aspira a integrar la lista de 26 convocados de Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026, fue titular y uno de los bastiones en la zaga del conjunto de los Midlands Occidentales. Registró cuatro despejes, bloqueó un remate rival y sumó una recuperación, cifras que reflejaron su solidez contra los “villanos”.

En la línea de tres centrales que conformó junto al uruguayo Santiago Bueno y el portugués Toti Gomes, Mosquera logró sostener el cero en el arco propio. No es un dato menor en una temporada en la que los Wolves han mostrado fragilidad defensiva y han concedido goles con frecuencia.

Con este resultado, Wolverhampton sumó su segunda victoria de la campaña, aunque continúa en la última posición de la tabla y sigue a 14 puntos de la zona de salvación, que marca el Nottingham Forest. Aston Villa, por su parte, se quedó en 51 unidades y permanece tercero, aunque con presión directa del Manchester United.

El primer gol del compromiso llegó a los 61 minutos por intermedio del brasileño João Gomes. El mediocampista aprovechó un rebote en el área y definió con precisión para romper el equilibrio en un partido que hasta entonces había sido cerrado y de pocas ventajas claras.

El segundo tanto cayó en el tiempo de reposición. En el 90+8, el portugués Ricardo Gomes sentenció el encuentro tras una acción rápida que encontró mal parada a la defensa visitante, asegurando así tres puntos fundamentales para los locales.

Para Wolverhampton, el objetivo inmediato es la permanencia. Aunque la distancia es amplia, el equipo necesita encadenar resultados positivos en las jornadas restantes para acercarse a los puestos de salvación y mantener vivas sus opciones de continuar en la máxima categoría inglesa.

La presencia colombiana en la jornada continuará este domingo, cuando Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, con el Crystal Palace, visiten al Manchester United a las 9:00 a.m. Ese mismo día, a las 11:30 a.m., se disputará el partido destacado de la fecha en el Emirates Stadium, donde el Arsenal recibirá al Chelsea.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador