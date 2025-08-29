Wolverhampton vs. Everton: hora y TV para ver a Jhon Arias en la Premier League

Jhon Arias, en entrenamiento. Foto: Wolves

Wolverhampton busca su primera victoria en la Premier League tras haber iniciado la temporada con dos derrotas consecutivas.

El equipo llega con un impulso anímico luego de eliminar a West Ham en la EFL Cup, resultado que esperan trasladar al torneo local para comenzar a escalar en la tabla.

En este escenario, Jhon Arias afronta un partido clave en su adaptación al fútbol inglés.

El colombiano no ha logrado ser protagonista en los primeros encuentros y necesita consolidarse como una pieza importante en el esquema de los Wolves, que ven en él un jugador con capacidad de desequilibrio en ataque.

El compromiso entre Wolverhampton y Everton se disputará este domingo desde las 9:00 a.m., con transmisión en vivo a través de ESPN y Disney+.

