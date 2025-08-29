No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Wolverhampton vs. Everton: hora y TV para ver a Jhon Arias en la Premier League

El colombiano jugará un nuevo partido con Wolves en la tercera fecha de la Premier League de Inglaterra.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025 - 06:50 p. m.
Jhon Arias, en entrenamiento.
Jhon Arias, en entrenamiento.
Foto: Wolves
Wolverhampton busca su primera victoria en la Premier League tras haber iniciado la temporada con dos derrotas consecutivas.

El equipo llega con un impulso anímico luego de eliminar a West Ham en la EFL Cup, resultado que esperan trasladar al torneo local para comenzar a escalar en la tabla.

En este escenario, Jhon Arias afronta un partido clave en su adaptación al fútbol inglés.

El colombiano no ha logrado ser protagonista en los primeros encuentros y necesita consolidarse como una pieza importante en el esquema de los Wolves, que ven en él un jugador con capacidad de desequilibrio en ataque.

El compromiso entre Wolverhampton y Everton se disputará este domingo desde las 9:00 a.m., con transmisión en vivo a través de ESPN y Disney+.

Redacción Deportes

