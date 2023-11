“Ya no es entretenido”: Piqué criticó el fútbol actual y dijo qué cambios necesita

Gerard Piqué es fundador y presidente de la liga de fútbol 7 llamada Kings League. EFE/ Quique García Foto: EFE - Quique García

El ex defensor de Barcelona Gerard Piqué después de su retiro como jugador se dedicó a los negocios del mundo deportivo. Actualmente es el presidente de la liga de fútbol 7 Kings League y se ha dedicado a hablar sobre la actualidad de este deporte, opiniones que en algunas ocasiones han despertado polémica.

Recientemente sostuvo una conversación con el periodista deportivo Carlos Carpio, en la que manifestó su desacuerdo con los 90 minutos que dura un partido de fútbol de mayores en las competencias oficiales. “Al final el deporte va hacia llevar a cabo competiciones más cortas y más especializadas, como hacen en Estados Unidos con la NFL. Son cuatro meses de competición y luego el Superbowl. Pero el país se paraliza. Aquí hay mil competiciones que la gente ya no sabe ni qué está viendo”.

Así mismo, aseguró que el fútbol necesita modernizarse, como lo ha hecho él con su competición, a la que puso como ejemplo puesto que ha involucrado a los streamer (creadores de contenido en vivo), a quienes considera los rockstars actuales por el tipo de seguidores que manejan. Es así como asevera que los rivales del fútbol ya son los equipos, sino plataformas de entretenimiento.

“Nuestro rival es Netflix. Al final es entretenimiento. El fútbol tiene que ir más hacia allá. La gente tiene unas horas que las quiere para entretenerse. Compite contra Netflix y también contras las redes sociales. La gente dedica horas y horas a consumir este tipo de plataformas. Es evidente que el fútbol está compitiendo por todo esto”, agregó en la entrevista publicada por Marca.

Los cambios que necesita el fútbol actual, según Piqué

Piqué también ha dicho que él ha cambiado los hábitos de consumo de fútbol y cree que es una de las razones principales por la que se debería modificar el tiempo que demora un partido tradicional. “Ya no estoy 90 minutos encerrado viendo un partido. Antes lo veías entero porque no había otra cosa. Esto ahora un joven lo puede ver en cinco minutos en un móvil, la previa, el partido y el post. No quiere decir que el fútbol haya perdido atractivo, el problema es que lo consumen de forma muy distinta”, aseguró.

A esto le añadió la idea de que los organismos mundiales encargados del funcionamiento de este deporte se juntaran para revisar el tema. “No puede ser que haya 80 partidos a un año”, agregó. “Si se juntaran y dijeran vamos a hacer un calendario de menos partidos pero que fueran más premium. En vez de ligas de 20, de 16 o hasta de 14. La Champions de menos equipos”, expresó el empresario, quien lo diferenció de la actual Superliga.

“La Superliga es una liga cerrada, y ahí es donde estoy en contra. Una Superliga de 14, 16 o de 30, hay muchos que se van a quedar fuera, y marcas como el Aston Villa, el West Ham, el Betis, el Sevilla, la Roma... todos esos equipos su valor pasa a ser cero. Y pasarían a no existir estas ligas. Si reduces el calendario sigues compitiendo y tu futuro depende de los resultados que consigan. El mérito deportivo tiene que prevalecer y por eso estoy en contra de la Superliga, pero creo que hay que cambiar el calendario”, sentenció.