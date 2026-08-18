Harry Kane confirmó que inició negociaciones para renovar su contrato con Bayern Múnich

Harry Kane celebrando con los fans de Bayern Múnich la consecución de la Copa de Alemania contra VfB Stuttgart en el estadio Olímpico de Berlín, Alemania, el 23 de mayo de 2026. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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De regreso al entrenamiento el lunes 17 de agosto de 2026 con Bayern Múnich, el atacante Harry Kane declaró que se prepara para iniciar las negociaciones de su renovación más allá de 2027 con el club bávaro.

El capitán de Inglaterra, de 33 años, indicó a los periodistas que las conversaciones se habían aplazado debido a sus vacaciones tras el Mundial 2026, en el que terminó en el tercer lugar, pero que arrancarán pronto.

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Harry Kane, un goleador excepcional

“No sé exactamente cuándo, pero empezarán esta semana o la semana que viene. Las dos partes están tranquilas. Es evidente que ha llegado el momento de iniciar las conversaciones porque solo queda un año y es importante”, declaró Kane sobre las negociaciones con el club más laureado de Alemania.

Bayern ha repetido en numerosas ocasiones que quiere renovar el contrato de su jugador estrella, tras haber definido a finales de la pasada temporada al exatacante del Tottenham como “el mejor fichaje de todos los tiempos”.

Los medios alemanes informan que el nuevo contrato del inglés duraría como mínimo hasta 2029. Harry Kane llegó a Bayern Múnich en 2023 con un contrato de cuatro años y ha ganado desde entonces dos Bundesligas y una Copa de Alemania, además de dos semifinales de la UEFA Champions League.

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¿Harry Kane, Balón de Oro en 2026?

El británico, dos veces semifinalista del mundo con Inglaterra, ha anotado 146 goles en 147 partidos entre todas las competiciones con el gigante bávaro. Lothar Matthäus dijo este martes 18 de agosto que Kane debería ser el favorito para ganar el Balón de Oro, que se entregará en octubre.

Matthäus, que recibió ese galardón en 1990, declaró que el artillero de Gran Bretaña “merecía” esa recompensa más que cualquier otro jugador luego de una temporada estratosférica en la que ha anotado 61 goles en 51 partidos.

“Ha firmado actuaciones excepcionales en mi opinión, sin un solo momento de relajación”, escribió el campeón del mundo con la selección de Alemania en 1990 en una crónica para el medio Sky en su país, donde es una leyenda.

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