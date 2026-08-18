“Yo creo que hoy en día el deporte tiene que estar en un segundo plano”, Rodrigo Contreras

El futbolista argentino de Millonarios, Rodrigo Nicolás Contreras, durante el compromiso contra Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El delantero argentino de Millonarios, Rodrigo Contreras, habló con Caracol Radio durante su participación en la recolección de ayudas para los damnificados del terremoto ocurrido en Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026. Y dejó varias declaraciones sobre la difícil situación.

“Creo que el fútbol lo único que puede aportar hoy es que los equipos puedan recaudar más para donar o que los clubes donen la taquilla”, señaló Contreras este lunes 17 de agosto en el centro de acopio dispuesto por el equipo Embajador. Uno de los muchos que han llevado a cabo esta iniciativa.

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“No hay cabeza para pensar en un partido de fútbol”

Vale la pena recordar que la cuarta y quinta fecha de la Liga Betplay 2026-II fueron suspendidas por cuenta de la emergencia nacional. Se espera que el certamen vuelva a la acción este miércoles 19 de agosto de 2026.

“Yo creo que hoy en día el deporte tiene que estar en un segundo plano. No hay cabeza para pensar en un partido de fútbol cuando todavía hay rescatistas buscando gente desaparecida entre los escombros”, manifestó.

El futbolista argentino también agradeció a todos los hinchas de Millonarios que se acercaron a donar alimentos o dinero. Un mensaje en el que también lo acompañó el presidente de la escuadra, Enrique Camacho, quien estuvo presente en la jornada.

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¿Qué dijo el presidente de Millonarios?

“Todo este esfuerzo es mínimo con relación a las necesidades que existen, pero estamos trabajando de la mejor forma posible desde diferentes frentes para tratar de ayudar a todos los damnificados de este terremoto”, aseguró.

Eso sí, el presidente Camacho se distanció de la opinión del atacante de su equipo respecto al regreso de la liga. Para el dirigente, el fútbol tendrá que retornar a la vida cotidiana, no solo de los jugadores, sino también de los aficionados.

“Yo creo que todas las cosas, de una manera u otra, tienen que continuar. Me parece que el receso fue importante haberlo hecho, porque había que tener la cabeza concentrada en este tipo de aspectos, y lo más importante es no olvidar y que la ayuda tiene que continuar”, afirmó Enrique Camacho.

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¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El equipo dirigido por el también argentino Fabián Bustos volverá a la acción el sábado 22 de agosto (2:00 p. m.) cuando enfrente a Águilas Doradas en Antioquia. El partido será válido por la sexta fecha del rentado nacional.

Sin embargo, al cuadro albiazul le quedarán pendientes los encuentros de la cuarta y quinta jornada frente a Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali, respectivamente, además de su partido de la Copa con Barranquilla FC.

Por ahora y lejos de lo que hoy todavía ocupa la agenda y la atención del país, Millonarios solo piensa en clasificar a la fase final de la Liga Betplay y estar cada vez más cerca de salir campeón. Un anhelo y una exigencia de los hinchas.

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