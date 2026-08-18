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Santa Fe vs. River Plate: hora y dónde ver en vivo el partido de la Copa Sudamericana

Colombianos y argentinos protagonizarán un verdadero partidazo en los octavos de final de ‘La Otra Mitad de la Gloria’.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
18 de agosto de 2026 - 12:25 p. m.
Futbolista colombiano de Santa Fe, durante el compromiso contra Caracas de Venezuela por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campín de Bogotá.
Futbolista colombiano de Santa Fe, durante el compromiso contra Caracas de Venezuela por la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio El Campín de Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Todo listo para que Independiente Santa Fe de Colombia y River Plate de Argentina midan fuerzas en los octavos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana. Luego de una semana marcada por la tragedia, el país vuelve a recibir un partido de fútbol, esta vez en el estadio El Campín de Bogotá.

Sin duda, esta es una de las llaves más atractivas del torneo, primero por el idilio de los colombianos con el campeonato y segundo por la jerarquía y el respeto que despiertan los argentinos en el continente. El ganador de esta serie enfrentará al vencedor del cruce entre Vasco da Gama y Olimpia.

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Independiente Santa Fe

Santa Fe viene de eliminar a Caracas de Venezuela con un contundente 5-0 en el global. El León ganó 2-0 la ida en la capital del país y luego volvió a derrotar 3-0 al equipo patriota en el país vecino que sigue viviendo los estragos de su doble terremoto (7,2 y 7,5) en julio de este año.

En la liga local, su último partido data del 8 de agosto, cuando venció 2-0 a Boyacá Chicó en El Campín. Un ítem en el que podría estar en desventaja en comparación con River Plate, que sí ha tenido una competencia continua.

Adicionalmente, el conjunto cardenal presentó a un nuevo refuerzo: Emerson Rivaldo Rodríguez. El extremo de 25 años, ex Millonarios, llega a Bogotá procedente del Ludogorets Razgrad de Bulgaria.

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River Plate

River, que accedió a esta fase como ganador del grupo H de la Sudamericana, evitó la ronda de playoffs y está sembrado en octavos de final desde finales de mayo. Desde entonces ha jugado siete partidos con apenas una victoria.

Un rendimiento que preocupa a sus hinchas de cara al duelo internacional frente a Santa Fe y que pone en el ojo del huracán al técnico Coudet. El estratega argentino acumula ocho derrotas desde el 12 de marzo.

Sin duda no es el mejor River Plate de la última década. Una situación que querrá aprovechar Independiente Santa Fe, primero para ganar la ida en condición de local y segundo para avanzar a los cuartos de final de la Sudamericana.

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Santa Fe vs. River Plate: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: miércoles 19 de agosto de 2026
  • Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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