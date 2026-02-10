Logo El Espectador
Hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Copa de Alemania

Luis Díaz volverá a la acción con su club, esta vez por los cuartos de final de la copa doméstica.

Daniel Montoya Ardila
10 de febrero de 2026 - 10:51 p. m.
Luis Díaz en el Allianz Arena durante el partido entre Bayern Múnich y Hoffenheim por la fecha 21 de la Bundesliga el 8 de febrero de 2026.
Luis Díaz en el Allianz Arena durante el partido entre Bayern Múnich y Hoffenheim por la fecha 21 de la Bundesliga el 8 de febrero de 2026.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
Bayern también quiere la copa. El gigante de Baviera viene de eliminar a Wehen Wiesbaden (3-2), Colonia (4-1) y Union Berlin (3-2). Ahora, con las semifinales entre ceja y ceja, el club bávaro se enfrentará a RB Leipzig por los cuartos de final de este campeonato doméstico en el país teutón.

Del otro lado, el conjunto de Red Bull venció 4-2 a SV Sandhausen en primera ronda, 4-1 a Energie Cottbus en segunda ronda y 3-1 a FC Magdeburg en octavos de final. No obstante, ahora el desafío es mucho mayor, pues al frente está el campeón de la liga y la nómina más poderosa del fútbol alemán.

¿Cómo llega Bayern Múnich al partido?

Los dirigidos por Vincent Kompany golearon 5-1 a Hoffenheim, tercero lugar de la Bundesliga, el fin de semana anterior. Un triunfo made in Colombia (hat-trick de Luis Díaz) que le permite seguir en lo más alto del rentado local.

El seis veces campeón de Europa acumula 54 puntos, 12 más que su más inmediato perseguidor, Borussia Dortmund. Un panorama más que favorable para Bayern que intenta asegurar el título de liga lo más pronto posible.

Otro de sus objetivos es la Copa de Alemania. Un campeonato que no tiene la misma importancia que la Bundesliga o la Champions, pero de ganarlo, le permitiría a Bayern Múnich conseguir su tercer triplete de la historia.

¿Cómo llega RB Leipzig al partido?

Por el lado del visitante, venció 2-1 a domicilio a Colombia por la fecha 21 de la Bundesliga. En este campeonato, el club teutón marcha cuarto con 39 puntos a apenas tres unidades del tercero, el ya mencionado Hoffenheim.

Respecto a su historial en Copa de Alemania, ha ganado el torneo dos veces (2022 y 2023) y ha perdido la final otras dos veces (2019 y 2021), por lo que es un conjunto con experiencia en esto de conquistar títulos alemanes.

Sin embargo, al frente está el todopoderoso Bayern Múnich que pinta para ganar todo lo que juega esta temporada. Además, Luis Díaz, uno de los jugadores que más minutos suma, seguro será uno de los 11 inicialistas.

Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y dónde ver en vivo

  • Lugar: Allianz Arena
  • Fecha: miércoles 11 de febrero de 2026
  • Hora: 2:45 p.m.
  • Canal: Disney+

