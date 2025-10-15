Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes

Atlético Nacional le remonta a Deportivo Cali y acaricia los cuadrangulares

El cuadro verdolaga le dio vuelta al marcador con goles de Mateus Uribe y Andrés Sarmiento. Andrey Estupiñán anotó para los azucareros.

Daniel Bello
Daniel Bello
15 de octubre de 2025 - 02:38 a. m.
Nacional es quinto en la Liga BetPlay, a tres puntos del líder Atlético Bucaramanga.
Nacional es quinto en la Liga BetPlay, a tres puntos del líder Atlético Bucaramanga.
Foto: Atlético Nacional
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Atlético Nacional dio este martes un paso firme hacia los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al vencer 2-1 al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo verdolaga, dirigido por Diego Arias, supo revertir un marcador adverso y extendió la buena racha que atraviesa. Ahora suma 27 puntos y se afianza en la quinta posición, a solo tres unidades del líder Atlético Bucaramanga.

Vínculos relacionados

A Colombia, de menos a más, no le alcanzó y empató con Canadá
Seis nuevos países clasificaron al Mundial 2026, ¿cuáles son y cómo lo lograron?
Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias

Deportivo Cali, de andar irregular, sorprendió temprano. A los 10 minutos, Andrey Estupiñán aprovechó una asistencia de Jhon Aponzá y definió con precisión al poste derecho de Luis Marquínez.

Sin embargo, Nacional reaccionó. Con el empuje de su mediocampo y el desequilibrio por las bandas, encontró el empate sobre la media hora: Camilo Cándido se proyectó por la izquierda y lanzó un centro medido que Mateus Uribe conectó con la pierna derecha para igualar el marcador.

En la segunda mitad, el local fue más ambicioso. La recompensa llegó a través de Andrés Sarmiento, quien al minuto 57 sacó un potente remate desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, imposible para Alejandro Rodríguez, arquero azucarero.

El conjunto vallecaucano trató de reaccionar en los minutos finales, pero no logró vulnerar a una defensa que se mantuvo firme en los momentos críticos. Nacional impuso su jerarquía y selló una victoria que lo deja con cinco triunfos en sus últimos seis partidos.

Deportivo Cali, por su parte, se quedó en la novena casilla con 20 puntos, fuera del grupo de clasificación, pero aún con opciones de meterse si logra regularidad en las fechas restantes. Las próximas fechas serán claves para el plantel dirigido por Alberto Gamero.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Deportivo Cali

Atlético Nacional

Nacional vs. Cali

Diego Arias

Alberto Gamero

Liga BetPlay

Atanasio Girardot

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.