Atlético Nacional le remonta a Deportivo Cali y acaricia los cuadrangulares

Nacional es quinto en la Liga BetPlay, a tres puntos del líder Atlético Bucaramanga.

Atlético Nacional dio este martes un paso firme hacia los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al vencer 2-1 al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo verdolaga, dirigido por Diego Arias, supo revertir un marcador adverso y extendió la buena racha que atraviesa. Ahora suma 27 puntos y se afianza en la quinta posición, a solo tres unidades del líder Atlético Bucaramanga.

Deportivo Cali, de andar irregular, sorprendió temprano. A los 10 minutos, Andrey Estupiñán aprovechó una asistencia de Jhon Aponzá y definió con precisión al poste derecho de Luis Marquínez.

Sin embargo, Nacional reaccionó. Con el empuje de su mediocampo y el desequilibrio por las bandas, encontró el empate sobre la media hora: Camilo Cándido se proyectó por la izquierda y lanzó un centro medido que Mateus Uribe conectó con la pierna derecha para igualar el marcador.

En la segunda mitad, el local fue más ambicioso. La recompensa llegó a través de Andrés Sarmiento, quien al minuto 57 sacó un potente remate desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, imposible para Alejandro Rodríguez, arquero azucarero.

El conjunto vallecaucano trató de reaccionar en los minutos finales, pero no logró vulnerar a una defensa que se mantuvo firme en los momentos críticos. Nacional impuso su jerarquía y selló una victoria que lo deja con cinco triunfos en sus últimos seis partidos.

Deportivo Cali, por su parte, se quedó en la novena casilla con 20 puntos, fuera del grupo de clasificación, pero aún con opciones de meterse si logra regularidad en las fechas restantes. Las próximas fechas serán claves para el plantel dirigido por Alberto Gamero.

