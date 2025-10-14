Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia
En VivoActualizado hace 36 segundos

EN VIVO: siga el minuto a minuto del amistoso entre Colombia y Canadá en EE.UU.

La tricolor continúa su preparación rumbo al Mundial del año entrante y se cita en Nueva Jersey con uno de los anfitriones de la cita orbital.

Daniel Bello
14 de octubre de 2025 - 11:57 p. m.

Actualizaciones clave

Colombia viene de vencer el pasado sábado a México en otro amistoso (4-0).
Foto: EFE - Carlos Ramírez
Colombia encara este martes un nuevo examen en su gira por Estados Unidos. El equipo de Néstor Lorenzo se medirá ante Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, en un amistoso que servirá como preparación para el Mundial de 2026, torneo en el que ambos combinados estarán presentes.

La tricolor, que el pasado sábado goleó 4-0 a México en Dallas, aspira a mantenerse en la senda del triunfo ante los canadienses, otro de los anfitriones de la próxima cita orbital. El objetivo es ajustar detalles del funcionamiento colectivo y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse.

Minuto a minuto de Colombia vs. Canadá:

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Canadá

Jesse Marsch contará desde el inicio en el ataque con dos de sus jugadores con mejor presente en Europa. Jonathan David, delantero de la Juventus, será la principal referencia en el área, mientras que Tajon Buchanan, del Villarreal, estará por la banda.

Hace 5 horas

El plan de Lorenzo

“Hay que trabajar los detalles, estudiar mucho al rival, pero sin perder nuestra esencia. Eso se refleja en el plan de cada partido”, comentó Néstor Lorenzo, técnico de la selección de Colombia, en la previa del partido.

Actualización claveHace 5 horas

Cambio de horario en el partido

El amistoso entre Colombia vs Canadá ya no se jugará a las 7:00 p.m. (hora colombiana) como se tenía previsto. Será 30 minutos después, es decir a las 7:30 p.m.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El estadounidense Guido González fue designado como el árbitro central para el duelo entre Colombia y Canadá. Tendrá a sus compatriotas Ryan Graves y Jose Da Silva como asistentes. Ricardo Montero, también de EE.UU., será el cuarto árbitro.

Hace 6 horas

El escenario de este encuentro

El Sports Illustrated Stadium, también conocido como Red Bull Arena, es un estadio multipropósito ubicado en Harrison (Nueva Jersey), a media hora de Nueva York. Es casa de los New York Red Bulls de la MLS y cuenta con una capacidad de 25.189 espectadores.

Hace 6 horas

El precedente más reciente

La última vez que Colombia y Canadá se enfrentaron también fue en un duelo de exhibición. Ocurrió en octubre de 2014, también en el estadio Red Bull Arena de New Yersey. La tricolor se impuso ese día con un gol de James Rodríguez (1-0).

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

