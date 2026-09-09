Suárez ya había dejado su sello en la pasada edición, en la que consiguió cinco goles en 11 partidos, y ahora comenzó de la mejor…

Luis Javier Suárez vuelve a demostrar que la Champions League es un torneo que le sienta bien. El delantero colombiano marcó en su estreno de esta edición y fue determinante para que el Sporting CP remontara y derrotara 3-1 al Galatasaray de Dávinson Sánchez, en una jornada en la que también hubo goleadas de PSG y Barcelona, además del triunfo de Arsenal y la remontada de Liverpool sobre el Atlético de Madrid.

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Luis Javier Suárez anotó gol en Champions: vea todos los resultados y goles de la jornada

Suárez ya había dejado su sello en la pasada edición, en la que consiguió cinco goles en 11 partidos, y ahora comenzó de la mejor manera posible. El Sporting, sin embargo, tuvo que remontar después de recibir un golpe muy temprano en Lisboa.

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Apenas transcurrían cinco minutos cuando un saque de banda terminó dentro del área portuguesa. Davinson Sánchez interceptó la pelota y remató, obligando al arquero a intervenir rápidamente. El rebote quedó servido y Lucas Torreira apareció para empujarla, aunque la pelota terminó rebotando en el pecho de Goncalo Inacio antes de ingresar en su propia portería.

El empate llegó al minuto 27. Geny Catamo peleó un balón suelto dentro del área, ganó la posición ante un defensor y definió con pierna derecha para establecer el 1-1, pese a que la posesión continuaba favoreciendo al conjunto turco.

Suárez apareció para darle vuelta al partido

En el segundo tiempo, Luis Javier Suárez fue protagonista de la remontada. El colombiano recibió un pase en profundidad, dejó en el camino al arquero y, cuando se disponía a continuar la jugada, Ismail Jakobs se desestabilizó dentro del área. El árbitro señaló penalti y el atacante de la Selección Colombia asumió la responsabilidad.

Suárez no falló desde el punto penal y puso al Sporting CP arriba en el marcador. La ventaja se amplió al minuto 63, cuando el uruguayo Rodrigo Zalazar ejecutó de manera espectacular un tiro libre cercano al área y clavó la pelota en uno de los ángulos, dejando sin posibilidades al guardameta.

🇨🇴 GOL de Luis Javier Suárez para el 2-1 parcial de Sporting CP 🇵🇹 sobre Galatasaray 🇹🇷 por Champions League.



Quinto gol en sus últimos cuatro partidos 🔝🤯 pic.twitter.com/uRW4sucVtE — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 9, 2026

El colombiano fue sustituido al minuto 73 por Fotis Ioannidis. Sporting CP sumó sus primeros tres puntos y ahora tendrá como próximo rival en Champions al Lask Linz de Austria. Galatasaray, por su parte, recibirá al Barcelona en la siguiente fecha. En la liga portuguesa, el Sporting se medirá este domingo al Famalicao.

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PSG comienza la defensa del título con una goleada

El vigente doble campeón de la Champions League tuvo un estreno arrollador. Paris Saint-Germain derrotó 6-1 al Slovan Bratislava y quedó como líder de la clasificación única de 36 equipos gracias a su diferencia de goles.

Ousmane Dembélé marcó dos veces, mientras que el español Ferran Torres firmó un triplete en su estreno goleador en Champions con el PSG. Suleiman Camara descontó para el Slovan, pero Fabián Ruiz apareció en el minuto 87 para cerrar la goleada.

El resultado también permitió al equipo de Luis Enrique reencontrarse con la victoria después de un inicio complicado de temporada en Francia, donde había sumado dos empates y una derrota en sus tres partidos de Ligue 1. El PSG visitará a Brest este domingo antes de volver a la Champions en octubre, cuando enfrentará al Manchester City.

Barcelona también goleó y Gabriel Jesus se estrenó

El Barcelona comenzó su camino europeo con otra contundente victoria. Los azulgranas vencieron 5-1 al Feyenoord en el Camp Nou, con una gran actuación de Raphinha, autor de un doblete.

Karim Adeyemi y Lamine Yamal también marcaron para el conjunto catalán, mientras que Gabriel Jesus cerró la goleada con su primer tanto como jugador del Barcelona, apenas dos minutos después de ingresar al campo.

El Feyenoord consiguió descontar por medio de Sem Steijn, pero el equipo de Hansi Flick dominó buena parte del encuentro gracias a su rápida circulación de balón. Para Raphinha, el resultado significó además su primer doblete en la Champions y su octavo gol de la temporada.

Arsenal gana en Nápoles y Liverpool remonta al Atlético

El Arsenal, finalista de la pasada edición, también arrancó con victoria. Los Gunners derrotaron 1-0 al Nápoles en el estadio Diego Maradona, en un partido que dominaron y que se mantuvo igualado hasta el minuto 75, cuando Martin Odegaard marcó el único gol.

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El conjunto inglés había tenido una fase de liguilla perfecta la temporada anterior, con ocho victorias en ocho jornadas, y ahora encadenó su decimotercer triunfo consecutivo en esta instancia de la máxima competición europea.

La jornada también dejó la remontada del Liverpool, que derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield. Julián Álvarez volvió a ser titular, asistió a Marcos Llorente para el 1-0 y fue una de las figuras ofensivas del equipo español, aunque no consiguió marcar.

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Dominik Szoboszlai igualó antes del descanso y Alexis Mac Allister completó la remontada al minuto 50. El Atlético intentó reaccionar con los ingresos de Alejandro Grimaldo, Ademola Lookman y el debut del canadiense Jonathan David, pero no logró rescatar el resultado.

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