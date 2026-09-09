 

Publicidad

James Rodríguez, cerca de Avellino: posible salario y detalles de su contrato en Italia

El volante colombiano estaría muy cerca de concretar su regreso al fútbol europeo, luego de que el club italiano reactivara las conversaciones y avanzara en su intención de ficharlo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
09 de septiembre de 2026 – 03:36 p. m.
GR4212. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/06/2026.- James Rodríguez de Colombia controla un balón este miércoles, en un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia, en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel
El volante colombiano estaría muy cerca de concretar su regreso al fútbol europeo, luego de que el club italiano reactivara las conversaciones y avanzara en su intención de ficharlo.
Foto: EFE - Isaac Esquivel

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El futuro de James Rodríguez podría tener un giro inesperado en Italia. Después de varias semanas sin encontrar una opción que lo convenciera para continuar su carrera, el colombiano habría reactivado las conversaciones con el Avellino de la Serie B, club que estaría dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico para quedarse con el experimentado mediocampista.

La posibilidad tomó fuerza durante la mañana del martes, cuando se conoció que las negociaciones entre ambas partes estaban avanzadas. La información, revelada inicialmente por el diario Marca de España, tuvo eco en Italia y posteriormente Corriere dello Sport dio a conocer las condiciones del contrato que el equipo del sur del país le habría puesto sobre la mesa al futbolista.

James, de 35 años, se encuentra como agente libre después de su salida del Minnesota United de la MLS. Tras la participación de Colombia en el Mundial, el volante no ha disputado partidos y, pese a que su intención era encontrar un equipo de primera división que le permitiera mantenerse en el fútbol de élite y tener minutos, las opciones no terminaron de concretarse.

El contrato que Avellino le habría ofrecido a James

De acuerdo con la información publicada por Corriere dello Sport, el Avellino estaría ofreciendo a James Rodríguez un contrato hasta el 30 de junio de 2027.

El acuerdo tendría además una condición especial. El vínculo podría extenderse por una temporada más si el equipo consigue el ascenso a la Serie A, por lo que la continuidad del colombiano estaría directamente relacionada con el objetivo deportivo del club.

En el aspecto económico, la propuesta también sería significativa. Según el periodista Leondino Pescatore, del Corriere dello Sport, James recibiría 2,5 millones de euros si finalmente firma con el conjunto italiano.

Le recomendamos leer: Así será la contrarreloj final de la Vuelta a España 2026: hora y recorrido de la etapa 18

La cifra representa uno de los principales argumentos del Avellino para convencer al colombiano, quien inicialmente no estaba del todo convencido de jugar en la segunda división.

¿Por qué James cambió de postura?

Las conversaciones entre James y Avellino comenzaron hace más de tres semanas, según la prensa italiana, gracias a la intervención de un intermediario. Sin embargo, el diálogo se frenó porque el jugador prefería encontrar una oportunidad en un equipo de primera división.

La falta de ofertas terminó modificando el panorama y permitió que las negociaciones volvieran a tomar fuerza. En ese proceso habría sido determinante Alessandro Nesta, actual entrenador del Avellino y legendario defensor del Milan.

Nesta habría contactado personalmente a James para explicarle el proyecto deportivo y tratar de convencerlo de aceptar el desafío de jugar en la segunda división italiana.

El presidente de Avellino confirmó las negociaciones

Mientras la prensa europea revelaba los detalles de la propuesta, Angelo Antonio D’Agostino, presidente del Avellino, reconoció que las conversaciones están en marcha y dejó abierta la posibilidad de que el fichaje se concrete en los próximos días.

“Las negociaciones comenzaron antes de la llegada de Cheddira. Estuvieron en marcha, luego se detuvieron y ahora se han reanudado porque parece que el jugador ha expresado su disponibilidad, pero tendremos que ver”, explicó el dirigente en declaraciones recogidas por Ottopagine.

D’Agostino también destacó la importancia que tendría incorporar a un futbolista de la trayectoria de James: “Es un jugador importante, y luego han llegado resultados importantes. Es un buen momento. Las negociaciones están en marcha, ya veremos”.

Le podría interesar: Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt: hora y dónde ver en vivo el debut de Luis Díaz en Champions

El dirigente italiano también aseguró que el colombiano tendría la intención de continuar en el fútbol de élite durante al menos dos años más, con un objetivo concreto: disputar la Copa América de 2028 con la Selección Colombia.

Publicidad

“Parece que quiere seguir jugando dos años más. Quiere jugar la Copa América con su selección y, por lo tanto, no quiere retirarse del fútbol de élite”, afirmó D’Agostino.

Así, mientras el Avellino intenta terminar de convencerlo, James tendría sobre la mesa un contrato hasta 2027, una posible extensión hasta 2028 y un salario de 2,5 millones de euros. Las próximas horas serían determinantes para conocer si el colombiano finalmente regresa al fútbol europeo de la mano de un equipo de la Serie B italiana.

Publicidad
Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Equipo James

James Rodríguez

James Rodríguez hoy

James Rodríguez Italia

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Selección Colombia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido