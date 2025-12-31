¡Agéndese! Estos son los partidos en la NBA para la última noche del 2025

El Grinch junto a otros personajes de la Navidad durante el tiempo fuera de la segunda mitad del partido de NBA entre los Chicago Bulls y Atlanta Hawks. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés) es una de las pocas ligas deportivas que se mantienen activas por estos días. Para quienes no paran de ver deporte, ni siquiera el último día del año, la NBA es su salvación.

Además, su gran popularidad en Estados Unidos y algunos países latinoamericanos hacen de las noches de NBA un evento de reunión familiar o con amigos. Ese es el caso de la última noche del 2025, en la que hay muchos y buenos partidos para ver.

Por eso, esta es la agenda de la NBA para la última noche del 2025. El mejor baloncesto del mundo va llegando lentamente a su primera mitad y entregado el primer trofeo de la temporada, ya se pueden ir perfilando a los favoritos al título.

Partidos de la NBA hoy en la noche

El primer turno le corresponde a San Antonio Spurs, que se enfrentará como local en el Frost Bank Center a los vigentes campeones de la NBA Cup, New York Knicks. La pelota naranja comenzará a rebotar a las 7:00 p. m. (hora de Colombia).

A esa misma hora, los Chicago Bulls y New Orleans Pelicans en el United Center, ubicado en la ciudad más poblada del estado de Illinois. Ambas franquicias ocupan los últimos lugares de sus respectivas conferencias, por lo que les urge una victoria.

A las 7:30 p. m. (hora de Colombia) la acción se traslada al país más extenso de América. A esa hora, Toronto Raptors y Denver Nuggets se verán las caras en el Scotiabank Arena de una de las ciudades canadienses más grandes y pobladas.

Más partidos de NBA este fin de año

Media hora después del encuentro en Canadá, Milwaukee Bucks y Washington Wizards continuarán la jornada de baloncesto en el Fiserv Forum de Wisconsin. Milwaukee buscará un triunfo que le permita entrar en zona de clasificación.

Finalmente, a esa misma hora (8:00 p. m.) Oklahoma City Thunder recibirá en el Paycom Center a Portland Trail Blazers. Los locales marchan primeros en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, puesto que espera mantener con una victoria.

Así cierra la NBA en este 2025. Un año que ha servido para devolver a la gloria a los New York Knicks a través de la NBA Cup, pero que el año que viene coronará a un nuevo campeón. Un nuevo anillo para lucir y mostrar al mundo del baloncesto.

