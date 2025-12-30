Los 41 de LeBron James: uno de los mejores basquetbolistas de la historia

LeBron James reacciona en un partido de la NBA entre Toronto Raptors y Los Angeles Lakers en el Scotiabank Arena de Toronto, Canadá. Foto: EFE - Julio Cesar Rivas

Es probable que cuando las personas del común piensan en baloncesto el primer o único nombre que venga a sus cabezas sea el de Michael Jordan. El deportista estadounidense sostiene un récord perfecto de seis finales de la NBA ganadas de seis posibles, además de ser considerado el mejor basquetbolista en la historia. Sin embargo, en la disputa por ese prestigioso rótulo también aparece otro nombre.

LeBron James posee dos títulos menos que Jordan, pero es uno de los cuatro jugadores que más han jugado finales (12) de la NBA, pero este no es ni por asomo su mejor registro en esta liga de baloncesto. James es el máximo anotador en la historia de la liga, ha sido cuatro veces MVP (jugador más valioso) de la temporada, cuatro veces MVP de las finales y una carrera en la elite de más de 20 años.

Debutó en 2004 con los Cleveland Cavaliers luego de que estos lo seleccionaran en el Draft del año anterior como uno de los talentos más prometedores del país. Una expectativa que el mismo se encargó de crear al firmar un contrato de USD 90 millones con Nike antes de poner un pie en la NBA y portar el mítico número 23 de Michael Jordan, al que LeBron James considera su ídolo y un modelo a seguir.

James permaneció en la franquicia de Ohio hasta 2010 con la experiencia de una final en la temporada 2006/07, la cual perdió por barrida 4-0 frente a San Antonio Spurs. Su próximo destino fue la costa de Florida, al Miami Heat con el que no tuvo que esperar mucho tiempo para comenzar a construir su legado en la mejor liga del mundo. Dos anillos en tres años lo consolidaron como uno de los mejores.

LeBron James y su etapa en Miami Heat

“The King” James se fue de Miami con cuatro finales en cuatro años y dos campeonatos que lo perfilaron como un jugador de momentos importantes. Aquellos que no se esconden ante la dificultad, el reto y mucho menos la oportunidad de hacer historia en la NBA.

De vuelta con los Cleveland Cavaliers, James volvió con un solo objetivo en mente, hacer campeona a la franquicia que le dio su primera oportunidad. En cuatro temporadas, LeBron James jugó, de nuevo, cuatro finales, consiguiendo su ansiado anillo en el segundo intento.

De esta manera “King” James ya era la estrella que más brillaba en la constelación de la NBA por la que los grandes equipos tocaron a su puerta. Finalmente, fueron Los Angeles Lakers, la segunda franquicia más ganadora de la liga, los que se hicieron con “El Niño de Akron”.

LeBron James en Los Angeles Lakers

Ya con 34 años y una trayectoria más que exitosa, James llegó al conjunto oro y púrpura en busca de otro anillo, esta vez con el prestigio de hacerlo en unos de los equipos más grandes en la historia de la NBA. Y otra vez, este título no tardaría en llegar a las manos de El Rey.

Fue en la temporada 2019/20, la de la pandemia, esa que estuvo marcada por los escenarios vacíos y la burbuja para evitar los contagios masivos, comunes por esos días en otros deportes. En la final, venció a su antigua franquicia, Miami Heat, por marcador de 4-2.

Hoy, 30 de diciembre de 2025, LeBron Raymone James Sr. cumple 41 años y se mantiene dando asistencias, haciendo canastas y rompiendo récords en Los Lakers. Costumbres que solo The King sabe hasta donde se puede extender, pero que hasta acá ya son historia viva del baloncesto, de la NBA y de uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos.

