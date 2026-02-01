Alcaraz venció a Djokovic y ganó el primer Abierto de Australia de su carrera

Carlos Alcaraz de España posando con el trofeo después de ganar la final individual masculina del Abierto de Australia 2026 contra el serbio Novak Djokovic este primero de febrero de 2026 en Melbourne. Foto: EFE - JOEL CARRETT

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó este domingo 1° de febrero de 2026 en Melbourne al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia para convertirse en el tenista más joven de la era Open (desde 1968) en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam: Australian Open, US Open, Roland Garros y Wimbledon.

Alcaraz de 22 años, más joven que Rafael Nadal cuando él ganó sus cuarto Grand Slam, 24 años, se sobrepuso a un primer set en el que Djokovic estuvo a un nivel estratosférico. Un parcial 2-6 a favor del serbio, que no le impidió darle vuelta en los tres siguientes con resultados de 6-2, 6-3 y 7-5. Una final que careció de la épica y el dramatismo que se vivieron en las dos semifinales previas al partido final.

“Rafa” Nadal en el Rod Laver Arena

Ante los ojos de su legendario compatriota, Alcaraz acabó imponiendo su intensidad de juego, la cual Djokovic de 38 años no fue capaz de igualar. “Ha sido un honor jugar por primera vez delante de ti”, le dijo Alcaraz al serbio al recoger su trofeo de campeón.

El triunfo en su primera final en Melbourne le permitirá al tenista español afianzarse como número uno del ranking ATP. Todo esto también gracias a que el vigente campeón de Australia y número dos del circuito, el italiano Jannik Sinner, fuera eliminado en semifinales por Djokovic.

A pesar de que este es el séptimo Grand Slam de Alcaraz, quien ya había ganado dos Roland Garros (2023 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025), este es el torneo que le permite completar su primer Grand Slam.

Djokovic se quedó sin su Grand Slam número 25

El serbio perdió otra ocasión para convertirse en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en alcanzar los 25 títulos del Grand Slam. Un récord que hasta la fecha sigue compartiendo con la australiana Margaret Court. Ambos tienen 24.

En su discurso al recoger el trofeo de subcampeón, Djokovic no fue claro sobre su futuro: “Solo Dios sabe lo que pasará mañana; hablaremos dentro de seis o 12 meses. Ha sido un viaje increíble. ¡Los quiero, chicos!”, dijo el serbio al público.

Convencido de que cuanto más largo fuera el partido, mayores eran las opciones de triunfo de Alcaraz, Djokovic comenzó el partido a un nivel superlativo, equiparable al de su mejor época. Intratable en el servicio y muy agresivo, la leyenda del tenis apenas necesitó 34 minutos para llevarse el primer set.

Sin embargo, era imposible que el serbio mantuviese ese nivel todo el partido y en el segundo set tuvo que jugar más con su segundo saque. Además, errores no forzados como el que le dio a Alcaraz su primera bola de break, dejaron la iniciativa del lado del español, quien conservó el saque para igualar al serbio a un set.

Se impuso el más joven, el más físico

Ese quiebre en el tercer juego confirmó el cambio de dinámica del partido: Alcaraz comenzó a conectar su derecha, mejoró su servicio y gracias a su velocidad llegaba a todas las bolas. Djokovic ya no tenía la misma capacidad. Ni física ni deportiva.

En el tercer set, ambos jugadores parecieron sacudirse de encima la presión y los nervios y deleitaron a los espectadores con algunos puntos extraordinarios, pero el español tenía uno o dos puntos más a nivel físico y volvió a quebrar el servicio.

Inferior físicamente y sin poder igualar la intensidad del juego, lo que le hacía cometer errores no forzados, Djokovic tuvo que entregar la tercera manga con su servicio. Aun así, salvó seis bolas de break y planteó batalla hasta el final.

En un punto del partido, apareció el Djokovic que todos los aficionados conocen y dispuso de una bola para romper el servicio de Alcaraz y definir la final en el quinto set. No obstante, el español reaccionó, conservó el saque y acabó con la resistencia de la leyenda serbia. Más que un partido, Australia 2026 fue una muestra de que, ineludiblemente, los tiempos cambian, los años pasan y no dejan ajeno a nadie, ni siquiera a los ídolos de toda una generación.

