El Abierto de Australia tiene nueva reina: Elena Rybákina venció a Aryna Sabalenka

El primer Grand Slam del año dejó a la kazaja como campeona y a la bielorrusa en el primer lugar del rankig WTA, pero con una herida que seguirá abierta por un buen tiempo.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
31 de enero de 2026 - 04:25 p. m.
Elena Rybakina posando con el trofeo Daphne Akhurst Memorial después de ganar la final femenina individual del Abierto de Australia 2026 contra la bielorrusa Aryna Sabalenka este sábado 31 de enero en Melbourne.
Elena Rybakina posando con el trofeo Daphne Akhurst Memorial después de ganar la final femenina individual del Abierto de Australia 2026 contra la bielorrusa Aryna Sabalenka este sábado 31 de enero en Melbourne.
Foto: EFE - JOEL CARRETT
El Australian Open tiene una nueva reina. La kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia 2026 tras imponerse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. Con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4, y una final intensa de dos horas y 18 minutos, Rybakina terminó imponiendo su potencia y sangre fría para ser infalible en los momentos decisivos.

Con el trofeo en las manos, la kazaja ya ostenta dos títulos de Grand Slam, el primero fue Wimbledon 2022, siendo el de hoy una revacha de la final australiana de 2023. En aquella ocasión, Sabalenka venció a su homologa asiatica por parciales 6-4, 3-6 y 4-6, por lo que el torneo en Melbourne de este año es un “ajuste de cuentas” para la nueva reina, Elena Rybakina.

Final femenina de Australian Open 2026

La paridad hecha partido. Así hay que definir la final femenina del Abierto de Australia 2026. Desde el primer momento los asistentes y espectadores entendieron que el cotejo se definiría por detalles minimos. Intercambios agresivos, servicios dominantes y una lucha constante.

Elena Rybakina tomó la ventaja en el primer set con un quiebre temprano que le permitió manejar el marcador con autoridad. Sin embargo, en el segundo parcial, la número uno del mundo sacó su chapa de campeona y terminó ganando 6-3, dejando el partido a un último set para definirlo todo.

Cuando parecía que Aryna Sabalenka había puesto la primera cuota para llevarse el tercer set, el partido y el capeonato, Rybakina puso condiciones de monarca. El último parcial termino 6-4 y le dio el título a la kazaja que recupera su mejor registro en el ranking mundial.

La rivalidad entre Sabalenka y Rybakina

La bielorrusa y la kazaja han protagonizado partidos muy exigentes en los últimos años. Además, han sido protagonistas en las insitancias finales de muchos campeonatos importantes en el circuito del tenis femenino, incluyendo dos finales de Grand Slam.

Aunque Sabalenka deja el país oceanico aún en el primer lugar del ranking mundial, la polaca Iga Swiatek le pisa los talones a tan solo un punto de distancia. Más atrás, en el tercer lugar, aparece la campeona Rybakina que vuelve a su mejor posición historica.

Con una temporada 2026 que apenas arranca, no sería extraño que el listado de las mejores tenistas del mundo se siga moviendo. Incluso, podría haber un cambio en la cima si Swiatek o Elena Rybakina consiguen otro título de gran envergadura y la bielorrusa no.

