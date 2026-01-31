María Camila Osorio es campeona del WTA 125 en Manila: así consiguió el título la colombiana

María Camila Osorio campeonato del WTA 125 de Manila, en Filipinas. Foto: Copa ColSanitas

María Camila Osorio es campeona del WTA 125 en Manila. Durante la madrugada colombiana de este sábado 31 de enero de 2026, la capital de Filipinas fue más tricolor que nunca por cuenta de la tenista de 24 años. Tres sets, que aunque no comenzaron de la mejor manera, fueron suficientes para derrotar a la croata.

Donna Vekic estuvo con Camila Osorio en cancha durante dos horas y 30 minutos, pero tan solo pudo ganar un set. El Rizal Memorial Tennis Center de Manila, Filipinas fue testigo del primer título de Osorio en la temporada, el cuarto en su carrera profesional y el ascenso del puesto 84 al lugar 80 en el ranking mundial de la WTA.

Final del WTA 125 en Manila

El partido no tuvo un dominio claro. Vekic ganó el primer set con parcial de 6-2. Sin embargo, y a pesar de verse superada, la deportista colombiana le dio vuelta en el segundo parcial con resultado de 6-3. Todo quedó para el tercer y último set.

Allí la paridad volvió a hacerse presente, pues ambas tenistas intercambiaron quiebres y oportunidades de ganar el partido. No obstante, fue Maria Camila Osorio la que pudo mantener su servicio y con un ace muy elegante selló el resultado final.

Juego, set, partido y campeonato para la cucuteña que cierra un torneo que la exigió a fondo desde el primer día. Eso sí, ironicamente el partido previo a la final, la semifinal, fue el más consistente de la colombiana, resolviendolo en dos sets.

Una semifinal sin contratiempos

El primer set fue un monólogo, con tres quiebres y ningún punto de quiebre concedido Todo esto desembocó en un 6-0 categórico. En el segundo parcial no cambió el guion. La colombiana solo cedió un juego para cerrar un parcial de 6-1.

Las cifras del partido terminaron de subrayar su dominio: 86% de puntos ganados con el primer servicio, 71% con el segundo, cinco quiebres concretados y cuatro aces. Todo esto enfrentando a la argentina Solana Sierra en apenas 46 minutos.

Al frente estaba una rival que llegaba sin perder sets en el certamen y ubicada en el puesto 63 del ranking WTA. Aun así, nunca logró entrar en partido ante la solidez de la número 84 del mundo, ahora 80 en el raking mundial tras el título de este sábado.

El camino a la final en Manila

Luego de quedar eliminada en la primera ronda del Abierto de Australia, Osorio encontró en Manila la opotunidad de recuperar confianza. Un torneo que era muy especial para ella, pues tenía la ilusión de poder coronarse campeona fuera de Colombia.

Durante el campeonato en Filipinas la cucuteña superó a las japonesas Sakura Hosogi y Mai Hontama; a la filipna Alexandra Eala y a la argentina Solana Sierra antes de jugar la final. Allí la esperó la croata Donna Vakic a la cual también despachó.

El WTA 125 Philippine Women’s Open representa el primer torneo ganado por Camila Osorio fuera de su país. Los tres títulos que lo anteceden son WTA 250 en Bogotá; conseguidos en 2021, 2024 y 2025.

