Conozca los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025, según Forbes

El portugués Cristiano Ronaldo volvió a liderar un año más la lista Forbes de los futbolistas mejor pagados en 2025, con 239 millones de euros, mientras que el español Lamine Yamal, de 18, entró por primera vez en el ‘top 10’ con 37, tal y como publicó este jueves la revista estadounidense.

Los números de Cristiano

El portugués, que lidera el ránking desde 2019, volvió a la cima en 2025 gracias a su contrato con el Al Nassr (Arabia Saudí) hasta 2027, con el que ha recibido 239 millones de euros entre sus salarios con el club y sus patrocinadores. 24 millones menos que en 2024.

Solamente el boxeador estadounidense Floyd Mayweather, con 256 millones en 2015 y 243 en 2018, ha superado las cifras de Cristiano en una lista Forbes.

La novedad del ránking está en Lamine Yamal, el más joven del elenco, con 28 millones de euros percibidos desde el Barcelona y 8,5 por sus patrocinadores. Durante el último año ha más que duplicado su audiencia en redes sociales hasta alcanzar casi 77 millones de seguidores.

En 97 publicaciones rastreadas por ‘Two Circles’, Yamal promedió más de 33 millones de vistas e interacciones.

¿Cuánto gana Lionel Messi?

Otro jugador que lleva el dorsal ’10′ en su camiseta y que está en la lista es el argentino Lionel Messi, segundo en la clasificación solo por detrás de Cristiano, con 111 millones de euros. A sus 38 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro ingresa más por sus patrocinadores (60) que por el fútbol (51).

El primer jugador que aparece en la lista que milita en un club europeo es el francés Kylian Mbappé, con 81 millones de euros, 60 provenientes del fútbol y 21 de patrocinios, en el cuarto puesto.

Su compatriota Karim Benzema (Al-Ittihad) está en el tercer puesto del ránking con 89, mientras que el noruego Erling Haaland (Manchester City) es quinto con 68, el brasileño Vinicius Jr (Real Madrid) es sexto con 51 y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) es séptimo con 47.

Los tres últimos de la lista, en orden de mayor a menor puesto, son el senegalés Sadio Mané (Al Nassr) con 46, el inglés Jude Bellingham (Real Madrid) con 37 y el ya mencionado Lamine Yamal.

En conjunto, Forbes estima que los diez jugadores de fútbol mejor pagados del mundo ganarán unos 808 millones de euros durante la campaña 2025-2026; sin embargo, el top ha bajado colectivamente casi un 4 % desde la 2024-2025, en gran parte porque el brasileño Neymar Jr, el número 3 en la lista del año pasado (94 millones), ha caído completamente del ránking tras su vuelta al Santos.

LaLiga es la mejor representada, con cuatro jugadores (Mbappé, Bellingham, Vinicius y Lamine), seguida de la Saudi Pro League con tres (Ronaldo, Benzema y Sadio Mané), y de la Premier League con dos, entre Haaland y Mohamed Salah. Messi sigue siendo el único representante de la MLS.

Además, cinco de los diez futbolistas mejor pagados tienen 29 años o menos (la mayor proporción del ranking desde 2020) y la edad promedio de la lista se ha situado ligeramente por debajo de los 30 años, su nivel más bajo en cinco años gracias a la aparición de Yamal (18) y Bellingham (22).

