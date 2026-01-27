Alcaraz y Sabalenka, en las semifinales del Australian Open 2026: horarios y resultados

Los tenistas, que lideran los escalafones de la ATP y WTA respectivamente, consiguieron sus tiquetes para las semifinales del primer Grand Slam del año. Foto: Agencia EFE

Con dos boletos a semifinales ya entregados en el cuadro masculino y con el panorama femenino aún por resolver, el Australian Open 2026, primer Grand Slam del año, avanza en Melbourne hacia los cuatro mejores del torneo.

Durante la madrugada del martes, se conocieron los primeros cupos de semifinales, tanto en el masculino como en el femenino.

¿Quiénes ya están en semifinales?

La jornada del martes dejó confirmados a los dos primeros semifinalistas del torneo individual masculino. Carlos Alcaraz (1°) y Alexander Zverev (3°) cumplieron con lo esperado y sellaron su paso sin dejar dudas en el desarrollo de sus partidos.

El español fue contundente ante el local Alex De Miñaur (6°). Aunque el primer set exigió ajustes y concentración, Alcaraz resolvió el partido con autoridad: 7-5, 6-2 y 6-1. A partir del cierre del primer parcial, el número uno del mundo impuso ritmo, profundidad y velocidad, dejando sin respuestas al australiano frente a su público.

Más temprano, Zverev también mostró solidez frente al estadounidense Learner Tien (25°). El alemán se impuso por 6-3, 6-7 (5), 6-1 y 7-6 (3) en un duelo que tuvo momentos de paridad, pero que terminó inclinándose por jerarquía y manejo de los momentos clave. Con ese resultado, el cruce de semifinales entre Alcaraz y Zverev quedó confirmado.

¿Tendremos un Sinner vs. Djokovic en ‘semis’?

Los cuartos de final se completarán este miércoles en el Rod Laver Arena, con los dos partidos de la parte baja del cuadro. Primero, Lorenzo Musetti (5°) se enfrentará a Novak Djokovic (4°), en un duelo que combina presente competitivo y peso histórico. Más tarde, Ben Shelton (8°) chocará con Jannik Sinner (2°), en otro cruce que promete intensidad desde el saque y desde el fondo de la cancha.

De esos dos partidos saldrá el segundo cruce de semifinales, cuyo día y horario aún están por confirmarse. La ecuación es simple: experiencia, potencia y variantes se mezclarán para definir quién acompaña a Alcaraz y Zverev en la penúltima ronda.

Semifinal confirmada : Carlos Alcaraz (1°) vs. Alexander Zverev (3°).

Semifinal por definir: Lorenzo Musetti (5°) o Novak Djokovic (4°) vs. Ben Shelton (8°) o Jannik Sinner (2°).

Los juegos se podrán seguir en vivo por ESPN o Disney+ Premium a partir de las 10:30 p.m. (Musetti vs. Djokovic) y 3:00 a.m. (Sinner vs. Shelton), hora en Colombia.

¿Cómo está el cuadro femenino del Australian Open 2026?

Mientras el cuadro masculino define sus últimas llaves, el torneo femenino ya tiene su cruce más esperado. Aryna Sabalenka y Elina Svitolina avanzaron con actuaciones dominantes y protagonizarán la primera semifinal femenina del certamen.

La número uno del mundo mantuvo su paso perfecto en 2026 al superar sin sobresaltos a Iva Jovic por 6-3 y 6-0. Sabalenka no cedió sets en toda la temporada y volvió a exhibir un control absoluto del partido, incluso cuando su rival intentó reaccionar en el primer parcial.

Por su parte, Svitolina fue todavía más expeditiva. La ucraniana eliminó a Coco Gauff en menos de una hora, con parciales de 6-1 y 6-2, reduciendo al mínimo las opciones de la estadounidense y cerrando uno de los triunfos más contundentes de los cuartos de final.

Al igual que los hombres, este miércoles se define la otra llave de semifinales en la rama femenina. La número seis del mundo, Jessica Pegula, enfrentará a su compatriota Amanda Asimova, quien es cuarta en el escalafón de la WTA. Por el otro lado, se enfrentarán Iga Swiatek y Yelena Rybakina.

