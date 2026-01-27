Luisa Agudelo confirmó su nuevo equipo en Estados Unidos: así se despidió del Deportivo Cali

La guardameta vallecaucana dijo adiós a través de un video emotivo en el que agradeció a la institución azucarera. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Luisa Agudelo finalmente dará su primer paso al fútbol exterior tras brillar en su amado Deportivo Cali. Su salida es el cierre de un ciclo formativo y competitivo que encontró en la portería azucarera su mejor escenario y que ahora se proyecta hacia uno de los campeonatos más exigentes del mundo.

A los 18 años, la guardameta vallecaucana deja el club con el que fue campeona en Colombia y subcampeona a nivel continental para dar el salto a la liga de Estados Unidos. El movimiento confirma su crecimiento acelerado y su lugar dentro de una nueva generación de futbolistas colombianas.

San Diego Wave FC oficializó su fichaje con un contrato por tres temporadas, hasta 2028, a la espera de la aprobación de la visa P1 y del Certificado de Transferencia Internacional. Agudelo ocupará plaza internacional y llega procedente de un Deportivo Cali donde no solo fue titular indiscutida, sino pieza clave en los títulos recientes del equipo.

Luisa Agudelo en el Deportivo Cali

En la temporada 2025 registró nueve vallas invictas y un 86,9 % de efectividad en atajadas, estadísticas que reflejan regularidad y peso competitivo. A eso se suman las actuaciones determinantes que la convirtieron en atajadora de penales, factor que contribuyó para asegurar el título de la Liga Femenina Colombiana 2025.

Ese campeonato fue el segundo consecutivo para el equipo azucarero, campeón también en 2024, con Agudelo como protagonista.

Con apenas 18 años, Agudelo logró sostener la titularidad en un equipo grande y hacerlo con rendimiento alto. Su evolución fue constante y encontró respaldo tanto en el cuerpo técnico como en una defensa que confió en su liderazgo.

Ese proceso, además, tuvo eco internacional. La arquera fue subcampeona del mundo Sub-17 con la selección de Colombia, acumuló participaciones con la sub-20 y ya sumó dos partidos con la selección absoluta.

Así fue la emotiva despedida de Luisa Agudelo del Deportivo Cali

La salida no fue silenciosa. Desde el estadio del Deportivo Cali, Agudelo se despidió con un mensaje cargado de identidad y gratitud, en el que dejó claro el vínculo emocional con el club.

“No es fácil decir adiós cuando un lugar se convierte en hogar. Aquí crecí, aquí soñé y aquí defendí cada balón como si fuera el último”, expresó. Recordó las dos finales, los momentos de tensión y alegría, y agradeció a quienes hicieron parte de su proceso. “Hoy me voy, pero dejo una gran parte de mí en esta cancha, en esta hinchada y en este escudo. El Cali no se deja, el Cali se lleva en el alma”.

Para Agudelo, el salto a Estados Unidos llega en un momento clave. San Diego Wave FC le ofrece un entorno competitivo y profesional que ella misma destacó en sus primeras declaraciones como jugadora del club. “Estoy muy emocionada de asumir este nuevo reto. La ambición y el profesionalismo del club fueron evidentes desde el inicio”, señaló.

La portera considera que este nuevo contexto es ideal para seguir creciendo y competir por títulos, una proyección que coincide con su presente en selecciones y con su inclusión en la lista de 23 jugadoras para la Copa América Femenina 2025.

