Colombia vs. Chile: hora y dónde ver en vivo la Copa América de Futsal 2026

La selección nacional suma un triunfo, un empate y una derrota en la competición continental. Una victoria contra el combinado chileno aseguraría el tiquete a las semifinales. Foto: FCF

La selección de futsal de Colombia llega a su último examen de la fase de grupos de la Copa América 2026 con el margen de error reducido y la calculadora en la mano. Tras un inicio irregular y una victoria sufrida pero vital contra Bolivia, la ‘tricolor’ se prepara para enfrentar a Chile, en un duelo que cerrará su participación en el grupo B y que será determinante para definir si avanza o no a las semifinales del torneo que se disputa en el Estadio COP Arena Óscar Harrison, en Luque, Paraguay.

Colombia suma cuatro puntos luego de empatar 2-2 con Brasil, caer 3-2 frente a Venezuela y vencer 2-1 a Bolivia. Ese recorrido, con altibajos evidentes, dejó al equipo dirigido por Roberto Bruno con vida, pero sin margen para distracciones en la jornada final.

¿Cómo llega Colombia al duelo decisivo?

El triunfo contra Bolivia fue vital. Llegó en un contexto de presión, tras dos fechas sin ganar, y con un desarrollo incómodo que expuso dificultades para sostener el dominio en momentos clave. Yairon Palencia abrió el marcador con un potente tiro libre, pero la igualdad de Juan Wiza volvió a sembrar dudas. Recién en los minutos finales, cuando el partido parecía encaminado al empate, Harrison Santos apareció para marcar el gol que mantuvo a Colombia en la pelea.

Ese cierre, con sufrimiento incluido, mostró la capacidad del equipo para insistir hasta el final; sin embargo, dejó en claro la necesidad de ajustar detalles defensivos y de eficacia si quiere competir en instancias más altas. Colombia tendrá ahora una fecha de descanso antes de enfrentar a Chile, un factor que puede jugar a favor en lo físico, pero que también obliga a mantener la concentración competitiva.

Las posibilidades de Colombia

El partido ante Chile no es, en la práctica, un cruce directo por la clasificación. Venezuela lidera el grupo B con puntaje perfecto tras dos partidos, mientras que Brasil y Colombia comparten la línea de los cuatro puntos, con la diferencia de que la ‘canarinha’ ya enfrentó a Bolivia y Chile, y ahora deberá enfrentar a Venezuela con la urgencia de sumar.

Chile, precisamente, fue el primer equipo en golear a Bolivia (4-0), pero luego cayó 4-2 frente a Venezuela. Para Colombia, ganar significaría asegurar su lugar en las semifinales sin depender de otros marcadores; un empate o una derrota, en cambio, la dejarían atada a combinaciones ajenas.

Tabla de posiciones de la Copa América de Futsal

Hora y dónde ver el juego de Colombia vs. Chile de futsal

El duelo entre Colombia y Chile se jugará el jueves 29 de enero, a las 10:00 a.m. (hora colombiana), nuevamente en el Óscar Harrison.

El duelo se podrá ver a través de Caracol HD2 o en la aplicación gratuita ditu.

Después de un inicio que combinó buenas sensaciones con errores costosos, Colombia llega con vida y con la obligación de confirmarlo en la cancha.

