Alejandro Gutiérrez hizo historia: bronce para Colombia en el salto ecuestre de Dakar 2026

El colombiano tuvo una destacada actuación en la final, en la que terminó su recorrido sin penalizaciones, al igual que otros 11 jinetes. La definición de las medallas se trasladó a un…

Colombia sigue sumando alegrías en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Esta vez, el protagonista fue Alejandro Gutiérrez, quien conquistó la medalla de bronce en la prueba individual de salto ecuestre y consiguió un resultado histórico para el deporte nacional: es la primera vez que el país sube al podio olímpico juvenil en esta disciplina.

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El colombiano tuvo una destacada actuación en la final, en la que terminó su recorrido sin penalizaciones, al igual que otros 11 jinetes. La definición de las medallas se trasladó a un desempate, en el que Gutiérrez volvió a demostrar su precisión y completó el recorrido sin cometer faltas. Fue uno de los tres competidores que terminaron sin penalizaciones en esta instancia.

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En el desempate, el colombiano registró un tiempo de 38,72 segundos, resultado que le permitió quedarse con el tercer lugar. La medalla de oro fue para Suiza, con un tiempo de 37,81 segundos, mientras que Estados Unidos se llevó la plata con 38,51 segundos. Los tres integrantes del podio terminaron sin penalizaciones.

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😭🥉🇨🇴 ¡¡¡BRONCE OLÍMPICO PARA COLOMBIAAAA!!! 🐎🔥



¡ALEJANDRO GUTIÉRREZ NOS HIZO VOLAR DE EMOCIÓN! 🥹



🏇 Nuestro jinete conquistó el bronce en salto ecuestre de Dakar 2026, con un recorrido PERFECTO: 0 penalizaciones y 38,72 segundos.



🇨🇴❤️ ¡GRACIAS, ALEJANDRO! ¡QUÉ ORGULLO! pic.twitter.com/t8waxoXC1y — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) November 6, 2026

Así fue el camino de Alejandro Gutiérrez en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El resultado tiene un valor especial por el camino que recorrió Gutiérrez para llegar a la definición. En la clasificatoria B había ocupado la casilla 19, con un tiempo de 89,10 segundos y dos penalizaciones. En la clasificación general acumuló 12 puntos de penalización y consiguió el puesto 13, suficiente para avanzar a la final.

Además, el jinete colombiano compitió con Villeroy Van Het Harteveld Z, caballo asignado por la organización de los Juegos, lo que representó un desafío adicional en su participación.

Con esta medalla, Alejandro Gutiérrez escribió una nueva página para el ecuestre colombiano y consiguió la segunda presea del país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, después de la plata obtenida por Emanuel Otálvaro en tenis de mesa. Colombia continúa así ampliando su historial en las justas juveniles.

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