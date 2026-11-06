Uno de los principales interrogantes alrededor de la convocatoria está en las posibles novedades ofensivas. Entre los nombres que aparecen como opciones está el de Jhon Jader Durán, delantero…

La selección de Colombia se prepara para afrontar sus últimos compromisos internacionales de 2026. Néstor Lorenzo anunciaría este viernes 6 de noviembre la convocatoria para los dos partidos amistosos contra Chile , una doble jornada que servirá para cerrar el calendario del combinado nacional y continuar con la preparación de cara a los próximos desafíos.

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¿Cuándo sale la convocatoria de la selección de Colombia? Esto es lo que se sabe

Uno de los principales interrogantes alrededor de la convocatoria está en las posibles novedades ofensivas. Entre los nombres que aparecen como opciones está el de Jhon Jader Durán, delantero de Benfica, quien no hace parte de una convocatoria de la selección desde junio de 2025. Su regreso sería una de las noticias de la lista de Lorenzo.

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Otro nombre que podría aparecer es el de Camilo Durán, delantero del Celtic de Escocia, quien también está entre las alternativas para reforzar el frente de ataque. A ellos se suma Miguel Monsalve, volante que podría convertirse en una opción para el mediocampo y aportar nuevas variantes en la generación de juego.

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🇨🇴 ¡Hoy sale la convocatoria de la Selección Colombia! Veremos cuáles son los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para la doble fecha frente a Chile. El primer compromiso será en el Pascual Guerrero de Cali. 👀🔥 ¿Habrá caras nuevas y sorpresas en la lista? pic.twitter.com/g53fqspzge — scoutersamuelcolombia11 (@Samu111409) November 6, 2026

Luis Díaz, la ausencia que se perfila en la selección de Colombia

Una de las bajas que tendría Colombia sería la de Luis Díaz. El extremo del Bayern Múnich sufrió una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo durante el partido de Champions League frente al Arsenal, el pasado 21 de octubre.

Aunque el guajiro ya comenzó a trabajar individualmente con balón, su regreso a la competencia estaría previsto para después de la fecha FIFA de noviembre. El calendario apunta al 20 de noviembre, cuando Bayern enfrente al Colonia por la Bundesliga, por lo que su presencia en los amistosos contra Chile luce poco probable.

La convocatoria de Lorenzo será la última en conocerse entre las dos selecciones. Chile, bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, ya anunció una nómina de 26 futbolistas para afrontar los dos compromisos.

Así, Colombia cerrará su calendario de partidos internacionales de 2026 con dos encuentros frente a un rival sudamericano, en los que el cuerpo técnico tendrá la oportunidad de evaluar alternativas y darles minutos a nuevos nombres de cara al siguiente ciclo de la Tricolor.

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🚨🇨🇱 Convocatoria de Chile para los partidos de preparación ante Colombia. pic.twitter.com/FFiHm7iiRi — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 4, 2026

¿Cuándo son los próximos partidos de la selección de Colombia?

La Tricolor disputará el primero de los encuentros el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Cuatro días después, el martes 17, visitará a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, en un compromiso programado para las 6:00 p. m.

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