Andrés Felipe Mosquera, quinto oro para Colombia en el Mundial de Paratletismo

En el séptimo día del Campeonato Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi, India, volvió a sonar el himno nacional gracias a Andrés Felipe Mosquera Neira, conocido como “La Mákina”.

El colombiano, de la clase deportiva F44, conquistó la quinta medalla dorada para el país en el lanzamiento de disco, firmando además su mejor marca personal de 60.26 metros.

La plata fue para el trinitense Akeem Stewart, actual récord mundialista (63.70 en 2019), con 59.64. El bronce se lo llevó Dan Greaves de Gran Bretaña, con 52.42.

En la misma prueba, pero en la clase F64, el juvenil tolimense Tomás Felipe Soto Mina debutó con un registro de 36.05 que le permitió ubicarse sexto y superar a rivales de países como Guatemala. El triunfo en esta categoría fue para el croata Iván Katanusic con 55.12.

¿Cómo quedó el medallero tras el séptimo día?

Con estos resultados, Colombia cierra la jornada en el séptimo lugar del medallero general, con cinco oros, ocho platas y tres bronces (16 en total). Brasil sigue liderando con 12 preseas doradas y 37 medallas en conjunto.

La Federación Colombiana de Paratletismo invita a seguir en tiempo real las competencias de los atletas nacionales a través de su página de Facebook, hasta el domingo 5 de octubre, cuando se baje el telón del certamen.

Programación del viernes 3 de octubre

11:03 p.m. – Bala F34: Mauricio Valencia y Diego Meneses

11:53 p.m. – 400 mts, ronda 1: Karen Palomeque

