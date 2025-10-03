Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Andrés Felipe Mosquera, quinto oro para Colombia en el Mundial de Paratletismo

El colombiano conquistó la presea dorada en el lanzamiento de disco, firmando además su mejor marca personal.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
03 de octubre de 2025 - 06:18 p. m.
Andrés Felipe Mosquera Neira, medallista de oro en el Mundial de Para Atletismo.
Andrés Felipe Mosquera Neira, medallista de oro en el Mundial de Para Atletismo.
Foto: CPC
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el séptimo día del Campeonato Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi, India, volvió a sonar el himno nacional gracias a Andrés Felipe Mosquera Neira, conocido como “La Mákina”.

El colombiano, de la clase deportiva F44, conquistó la quinta medalla dorada para el país en el lanzamiento de disco, firmando además su mejor marca personal de 60.26 metros.

Vínculos relacionados

¿Cuándo y dónde juega Colombia contra México y Canadá en octubre?
¡Atención! Esta es la convocatoria de Colombia para los amistosos de octubre
David Alonso va por todo al GP de Indonesia en Moto2: hora y dónde ver la carrera

La plata fue para el trinitense Akeem Stewart, actual récord mundialista (63.70 en 2019), con 59.64. El bronce se lo llevó Dan Greaves de Gran Bretaña, con 52.42.

En la misma prueba, pero en la clase F64, el juvenil tolimense Tomás Felipe Soto Mina debutó con un registro de 36.05 que le permitió ubicarse sexto y superar a rivales de países como Guatemala. El triunfo en esta categoría fue para el croata Iván Katanusic con 55.12.

¿Cómo quedó el medallero tras el séptimo día?

Con estos resultados, Colombia cierra la jornada en el séptimo lugar del medallero general, con cinco oros, ocho platas y tres bronces (16 en total). Brasil sigue liderando con 12 preseas doradas y 37 medallas en conjunto.

La Federación Colombiana de Paratletismo invita a seguir en tiempo real las competencias de los atletas nacionales a través de su página de Facebook, hasta el domingo 5 de octubre, cuando se baje el telón del certamen.

Programación del viernes 3 de octubre

  • 11:03 p.m. – Bala F34: Mauricio Valencia y Diego Meneses
  • 11:53 p.m. – 400 mts, ronda 1: Karen Palomeque

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Andrés Felipe Mosquera

Campeonato Mundial de Para Atletismo

Mundial Para Atletismo

Para Atletismo

para atletismo

paraatletismo

medallero mundial para atletismo

andres felipe mosquera

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.