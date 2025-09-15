Así quedó el ranking de la WTA tras el subcampeonato de Emiliana Arango

La colombiana Emiliana Arango en el WTA 500 de Guadalajara. Foto: EFE - Francisco Guasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Emiliana Arango firmó una semana histórica en el WTA 500 de Guadalajara, México, donde alcanzó la final y se consolidó como la nueva número uno del tenis femenino colombiano.

En el partido por el título, la antioqueña cayó contra la estadounidense Iva Jovic, de apenas 17 años, con parciales 6-4 y 6-1, duelo en el que se vio afectada por una enfermedad que limitó su desempeño.

Al término del encuentro, ambas jugadoras se elogiaron mutuamente, en un torneo en el que Jovic también había dejado en el camino a Camila Osorio en octavos de final.

Emiliana Arango, la mejor raqueta de Colombia

Gracias a los puntos obtenidos en suelo mexicano, Arango escaló 33 posiciones en el ranking de la WTA, alcanzando la casilla 53 con 1.180 unidades, su mejor ubicación histórica. Ese avance la convierte además en la segunda mejor tenista latinoamericana de la actualidad, solo superada por la brasileña Beatriz Haddad Maia, número 25 del mundo.

El nuevo ranking ratifica el ascenso de Arango y marca un cambio en el panorama del tenis colombiano: Camila Osorio, que no defendió los puntos de 2024, descendió 16 casillas y se ubica en la posición 86 con 844 unidades, quedando ahora como la segunda raqueta femenina del país.

En la cima de la clasificación se mantienen Aryna Sabalenka (11.225), Iga Swiatek (7.933) y Coco Gauff (7.874).

Además de Arango y Osorio, Colombia cuenta con otras representantes en el listado mundial: Valentina Mediorreal Arias, ubicada en el puesto 805 con 36 puntos; María Torres Murcia, en el 849 con 30; y María Herazo, en el 859, también con 30 unidades.

Así está el ranking de la WTA

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador