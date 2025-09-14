Así va la tabla de la Liga BetPlay después de la undécima jornada

Gonzalo Lencina marcó uno de los goles del Tolima en la victoria sobre Boyacá Chicó. Foto: Deportes Tolima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo en la noche, con la victoria 4-0 de Deportes Tolima sobre Boyacá Chicó, terminó la jornada del fin de semana en la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

El juego entre Águilas Doradas e Independiente Medellín se aplazó para una fecha por definir debido a que el estadio Alberto Grisales no fue habilitado por la Comisión Local de Seguridad de Rionegro.

La fecha arrancó el viernes con el empate 1-1 entre Junior y Equidad. El sábado Fortaleza le ganó 1-0 al América, con anotación de Sebastián Valencia.

Millonarios cayó goleado 3-0 en su visita a Alianza Valledupar, mientras que con un solitario gol de Jorge Cardona, el Once Caldas venció a Envigado, en Palogrande.

Nacional perdió con el Bucaramanga, en Medellín. El equipo que dirige Leonel Álvarez se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Carlos Henao, de golpe de cabeza.

El domingo, con anotaciones de Emanuel olivera y Cristian Mafla, Santa Fe derrotó 2-0 al Unión Magdalena y el Deportivo Cali venció 2-1 al Pasto. Para los verdiblancos marcaron Avilés Hurtado y Andrey Estupiñán. El descuento nariñense fue de John Méndez.

Deportivo Pereira y Llaneros no pasaron del empate en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda y con anotaciones de Marlon Torres, Gonzalo Lencina, Brayan Rovira y Mauricio González, Tolima le ganó al Chicó.

Así va la tabla de la Liga BetPlay





Pos Equipo PTS PJ DG 1 Junior 21 11 8 2 Fortaleza 21 11 6 3 Bucaramanga 20 10 9 4 Tolima 20 11 7 5 Medellín 20 10 6 6 Llaneros 18 11 1 7 Nacional 17 11 6 8 Santa Fe 16 11 1 9 Alianza 15 11 -2 10 Cali 14 11 -3 11 Pereira 13 11 -1 12 Once Caldas 13 11 -2 13 Envigado 11 11 -2 14 Millonarios 11 11 -4 15 Equidad 11 11 -4 16 Unión 11 11 -7 17 Chicó 10 11 -8 18 Pasto 9 10 -2 19 Águilas 8 10 -5 20 América 6 9 -4

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador