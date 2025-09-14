Así va la tabla de la Liga BetPlay después de la undécima jornada

Escucha este artículo
Este domingo en la noche, con la victoria 4-0 de Deportes Tolima sobre Boyacá Chicó, terminó la jornada del fin de semana en la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.
El juego entre Águilas Doradas e Independiente Medellín se aplazó para una fecha por definir debido a que el estadio Alberto Grisales no fue habilitado por la Comisión Local de Seguridad de Rionegro.
La fecha arrancó el viernes con el empate 1-1 entre Junior y Equidad. El sábado Fortaleza le ganó 1-0 al América, con anotación de Sebastián Valencia.
Millonarios cayó goleado 3-0 en su visita a Alianza Valledupar, mientras que con un solitario gol de Jorge Cardona, el Once Caldas venció a Envigado, en Palogrande.
Nacional perdió con el Bucaramanga, en Medellín. El equipo que dirige Leonel Álvarez se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Carlos Henao, de golpe de cabeza.
El domingo, con anotaciones de Emanuel olivera y Cristian Mafla, Santa Fe derrotó 2-0 al Unión Magdalena y el Deportivo Cali venció 2-1 al Pasto. Para los verdiblancos marcaron Avilés Hurtado y Andrey Estupiñán. El descuento nariñense fue de John Méndez.
Deportivo Pereira y Llaneros no pasaron del empate en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda y con anotaciones de Marlon Torres, Gonzalo Lencina, Brayan Rovira y Mauricio González, Tolima le ganó al Chicó.
Así va la tabla de la Liga BetPlay
|Pos
|Equipo
|PTS
|PJ
|DG
|1
|Junior
|21
|11
|8
|2
|Fortaleza
|21
|11
|6
|3
|Bucaramanga
|20
|10
|9
|4
|Tolima
|20
|11
|7
|5
|Medellín
|20
|10
|6
|6
|Llaneros
|18
|11
|1
|7
|Nacional
|17
|11
|6
|8
|Santa Fe
|16
|11
|1
|9
|Alianza
|15
|11
|-2
|10
|Cali
|14
|11
|-3
|11
|Pereira
|13
|11
|-1
|12
|Once Caldas
|13
|11
|-2
|13
|Envigado
|11
|11
|-2
|14
|Millonarios
|11
|11
|-4
|15
|Equidad
|11
|11
|-4
|16
|Unión
|11
|11
|-7
|17
|Chicó
|10
|11
|-8
|18
|Pasto
|9
|10
|-2
|19
|Águilas
|8
|10
|-5
|20
|América
|6
|9
|-4
