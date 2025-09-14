No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así va la tabla de la Liga BetPlay después de la undécima jornada

Perdieron América, Millonarios y Nacional. Junior y Fortaleza comparten el liderato. Santa Fe volvió al grupo de los ocho.

Redacción Deportes
15 de septiembre de 2025 - 03:23 a. m.
Gonzalo Lencina marcó uno de los goles del Tolima en la victoria sobre Boyacá Chicó.
Foto: Deportes Tolima
Foto: Deportes Tolima
Este domingo en la noche, con la victoria 4-0 de Deportes Tolima sobre Boyacá Chicó, terminó la jornada del fin de semana en la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

El juego entre Águilas Doradas e Independiente Medellín se aplazó para una fecha por definir debido a que el estadio Alberto Grisales no fue habilitado por la Comisión Local de Seguridad de Rionegro.

La fecha arrancó el viernes con el empate 1-1 entre Junior y Equidad. El sábado Fortaleza le ganó 1-0 al América, con anotación de Sebastián Valencia.

Millonarios cayó goleado 3-0 en su visita a Alianza Valledupar, mientras que con un solitario gol de Jorge Cardona, el Once Caldas venció a Envigado, en Palogrande.

Nacional perdió con el Bucaramanga, en Medellín. El equipo que dirige Leonel Álvarez se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Carlos Henao, de golpe de cabeza.

El domingo, con anotaciones de Emanuel olivera y Cristian Mafla, Santa Fe derrotó 2-0 al Unión Magdalena y el Deportivo Cali venció 2-1 al Pasto. Para los verdiblancos marcaron Avilés Hurtado y Andrey Estupiñán. El descuento nariñense fue de John Méndez.

Deportivo Pereira y Llaneros no pasaron del empate en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital de Risaralda y con anotaciones de Marlon Torres, Gonzalo Lencina, Brayan Rovira y Mauricio González, Tolima le ganó al Chicó.

Así va la tabla de la Liga BetPlay


PosEquipoPTSPJDG
1Junior21118
2Fortaleza21116
3Bucaramanga20109
4Tolima20117
5Medellín20106
6Llaneros18111
7Nacional17116
8Santa Fe16111
9Alianza1511-2
10Cali1411-3
11Pereira1311-1
12Once Caldas1311-2
13Envigado1111-2
14Millonarios1111-4
15Equidad1111-4
16Unión1111-7
17Chicó1011-8
18Pasto910-2
19Águilas810-5
20América69-4

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

