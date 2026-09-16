La actuación nacional tuvo como otros gran protagonista a Thomas Mejía, quien también consiguió un oro y una plata. Los resultados permitieron a Colombia destacarse en una…

Ángel Barajas volvió a subir a lo más alto del podio y fue uno de los grandes protagonistas de Colombia en las finales por aparatos de la gimnasia artística masculina de Santa Fe 2026. En el Invencible Arena de Rosario, el gimnasta nacional consiguió una medalla de oro y una de plata, en una jornada que dejó un balance de dos oros y dos platas para la delegación colombiana .

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Ángel Barajas lo hizo de nuevo: oro y plata para Colombia en los Sudamericanos 2026

La actuación nacional tuvo como otros gran protagonista a Thomas Mejía, quien también consiguió un oro y una plata. Los resultados permitieron a Colombia destacarse en una jornada con presencia en diferentes finales de la competencia.

Publicidad

Oro para Thomas Mejía en suelo

La primera alegría para Colombia llegó en la final de suelo masculino, donde Thomas Mejía se quedó con la medalla de oro después de obtener una puntuación de 13.425.

El colombiano presentó una rutina con 5.300 de dificultad y 8.125 de ejecución, registros que fueron suficientes para superar al brasileño Bernardo Andrade, quien terminó segundo con 13.150 puntos. El podio lo completó el chileno Pablo Figueroa, con una puntuación de 12.925.

Le podría interesar: Santa Fe soñó con otra hazaña, pero se quedó a las puertas de volver a hacer historia

Para Mejía, este fue un nuevo título en Santa Fe 2026, después de haberse impuesto previamente en el concurso completo individual.

Ángel Barajas, campeón en caballo con arzones

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo en la final de caballo con arzones, prueba en la que Colombia consiguió quedarse con los dos primeros lugares.

Ángel Barajas fue el encargado de subir a lo más alto del podio con una puntuación de 13.850, gracias a una rutina que recibió 5.800 en dificultad y 8.050 en ejecución.

El dominio colombiano se completó con Thomas Mejía, quien obtuvo la medalla de plata con 13.125 puntos. El venezolano Adickxon Trejo ocupó la tercera posición con 12.425.

De esta manera, Barajas sumó un nuevo oro para Colombia y compartió el podio con su compañero de delegación, en una de las pruebas más favorables para el equipo nacional durante la jornada.

Barajas también consiguió plata en anillas

El gimnasta colombiano volvió a competir en una final y consiguió otra medalla. Esta vez, en las anillas masculinas, Barajas terminó en la segunda posición con 13.225 puntos.

Su presentación recibió una calificación de 5.200 en dificultad y 8.025 en ejecución. El oro fue para el chileno Joaquín Álvarez, quien alcanzó 13.475 puntos, mientras que el argentino Daniel Villafañe completó el podio con 13.100.

Le recomendamos leer: El último baile de James Rodríguez

En esta misma prueba también tuvo participación otro colombiano, Jorman Álvarez, quien finalizó en la séptima posición con 12.600 puntos.

Así, Colombia cerró las finales por aparatos de la gimnasia artística masculina en Santa Fe 2026 con cuatro medallas: dos de oro y dos de plata. Ángel Barajas aportó una de cada metal, mientras Thomas Mejía consiguió el mismo balance y volvió a confirmar su protagonismo en la competencia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad