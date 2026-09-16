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Santa Fe soñó con otra hazaña, pero se quedó a las puertas de volver a hacer historia

Esta vez el cuadro cardenal no pudo repetir el batacazo, como lo había hecho con River Plate en el Monumental de Buenos Aires. Su camino terminó en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
15 de septiembre de 2026 – 10:07 p. m.
AME7717. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 15/09/2026.- Lucas Piton (d) de Vasco da Gama disputa el balón con Franco Fagúndez de Santa Fe este martes, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Santa Fe en el estadio São Januário en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Andre Coelho
Lucas Piton (d) de Vasco da Gama disputa el balón con Franco Fagúndez de Santa Fe este martes, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Santa Fe en el estadio São Januário en Río de Janeiro (Brasil).
Foto: EFE - Andre Coelho

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Once años después Santa Fe soñaba con volver a escribir una de esas noches que engrandecieron su historia continental. Había viajado a Brasil con la ilusión de sobrevivir, de repetir una hazaña y de acercarse nuevamente a la Copa Sudamericana que conquistó en 2015. Esta vez, sin embargo, no hubo milagro. Vasco da Gama derrotó 2-0 al equipo bogotano en Río de Janeiro y acabó con su recorrido internacional. El conjunto cardenal no estará en las semifinales. Terminó la ilusión de llegar a la final que se jugará en el Metropolitano de Barranquilla.

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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Comentarios
  • carlos(98692)Hace 16 minutos
    Todos los equipos colombianos avanzan hasta cierta fase y hay quedan, no se tiene el nivel para llegar más lejos.
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