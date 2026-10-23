Ángel Barajas y Camilo Vera van por medalla en el Mundial de Gimnasia: fecha y hora

Ángel Barajas y Camilo Vera tendrán este domingo 25 de octubre una nueva oportunidad de hacer historia para Colombia en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam, Países Bajos. Los dos colombianos disputarán la final de barra fija, programada para las 11:19 a. m., hora colombiana (5:19 p. m. en Países Bajos), en el Rotterdam Ahoy. Será la última jornada del certamen y una de las pruebas que más expectativas genera para la delegación nacional, especialmente por la presencia de Barajas, vigente subcampeón olímpico de la…

Ángel Barajas y Camilo Vera tendrán este domingo 25 de octubre una nueva oportunidad de hacer historia para Colombia en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam, Países Bajos. Los dos colombianos disputarán la final de barra fija, programada para las 11:19 a. m., hora colombiana (5:19 p. m. en Países Bajos), en el Rotterdam Ahoy. Será la última jornada del certamen y una de las pruebas que más expectativas genera para la delegación nacional, especialmente por la presencia de Barajas, vigente subcampeón olímpico de la especialidad.

Mire más: ¿Cuándo es el premio de El Deportista del Año de El Espectador? Fecha confirmada y nominados

Los colombianos consiguieron su clasificación a la final después de ubicarse entre los ocho mejores gimnastas de la ronda eliminatoria. Barajas avanzó en la quinta posición, con una calificación de 14.333 puntos, mientras que Vera terminó séptimo, con 14.166 unidades. Ambos tendrán la posibilidad de luchar por las medallas en una competencia en la que las puntuaciones anteriores no cuentan y todos los finalistas comienzan desde cero.

Publicidad

Ángel Barajas, el referente de la gimnasia colombiana. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Expectativa por Ángel Barajas en la final de la barra fija del Mundial de GImnasia

La principal esperanza colombiana es Barajas, quien precisamente en la barra fija consiguió la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquella oportunidad, el cucuteño obtuvo 14.533 puntos, la misma calificación del japonés Shinnosuke Oka, quien se quedó con el oro gracias a una mejor nota de ejecución. Ese resultado convirtió a Barajas en el primer medallista olímpico de la historia de la gimnasia colombiana y en el deportista nacional más joven en subir a un podio olímpico.

El cucuteño Ángel Barajas se llevó la medalla de plata en la modalidad de barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: AFP - GABRIEL BOUYS

Ahora, Barajas tiene la posibilidad de alcanzar otro hito. Colombia nunca ha conseguido una medalla en un Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de la categoría mayores, por lo que un podio suyo o de Vera representaría la primera presea nacional en esta competencia. Es importante hacer la distinción con los mundiales juveniles, en los que el país sí ha celebrado títulos y medallas, especialmente gracias a las actuaciones de los propios Barajas y Vera. Tampoco deben confundirse los campeonatos mundiales con las Copas del Mundo por aparatos, en las que los colombianos ya han conseguido múltiples podios.

Le puede interesar

Colombia ya hizo historia en el Mundial de Gimnasia con Ángel Barajas, Camilo Vera y compañía

La participación colombiana en Róterdam ya es histórica. El pasado martes 20 de octubre, el equipo masculino disputó por primera vez una final por equipos en un Campeonato Mundial. La delegación, integrada por Ángel Barajas, Camilo Vera, Thomás Mejía, Jorman Álvarez, Yan Dairon Zabala y Juan Felipe Ramos, finalizó en la octava posición con 240.093 puntos. Japón se quedó con el título al sumar 251.928 unidades, seguido de Rusia, con 250.329, y China, que completó el podio con 249.193.

Mire, además: Luis Díaz estaría fuera de las canchas más tiempo del esperado tras su lesión

En aquella final, Barajas fue uno de los grandes protagonistas. El colombiano compitió en los seis aparatos y acumuló 83.432 puntos, pero su actuación más destacada llegó en la barra fija, en la que consiguió 14.900 unidades, la mejor calificación de todos los participantes, incluso por encima del japonés Daiki Hashimoto, que registró 14.866. Vera también participó en los seis aparatos y sumó 81.231 puntos. Su mejor resultado fue en salto, con 14.133, mientras que en barra fija obtuvo 13.666. Colombia, además, consiguió la tercera mejor puntuación colectiva en este último aparato.

Los dos gimnastas nacionales también participaron el jueves 22 de octubre en la final del concurso completo individual, conocido como all-around, en el que cada deportista debe competir en seis aparatos. Barajas terminó en una destacada quinta posición con 83.232 puntos, a solo 0.299 unidades de la medalla de bronce, que quedó en manos del británico Joe Fraser. El campeón fue el japonés Daiki Hashimoto, con 85.998 puntos, seguido del chino Haonan Yang, con 84.199. El colombiano mejoró así el sexto lugar que había conseguido en el Mundial de Yakarta 2025.

Para Vera, la final del concurso completo resultó más complicada. Después de clasificarse en la décima posición con 82.764 puntos, terminó en el puesto 24 con un acumulado de 73.899 unidades. El joven gimnasta tuvo dificultades en sus presentaciones de barra fija y suelo, en las que sufrió caídas y recibió calificaciones de 11.700 y 9.833 puntos, respectivamente. Su mejor resultado llegó en salto, con 14.000 unidades. Sin embargo, su presencia entre los 24 finalistas del concurso completo representa un paso importante en su primera participación en una final individual de un Mundial de mayores.

Mire, además: Cristiano Ronaldo está a menos de 20 goles de llegar a las 1.000 anotaciones en su carrera

A sus 19 años, Camilo Vera es una de las principales promesas de la gimnasia artística colombiana. En noviembre de 2025 se consagró doble campeón mundial juvenil en Manila, Filipinas, tras conquistar las medallas de oro en barras paralelas y barra fija. En esta última prueba, precisamente en la que competirá el domingo, consiguió 14.533 puntos para superar al estadounidense Danila Leykin. Además, en junio de 2026 se proclamó campeón panamericano de mayores en el concurso completo, con 81.265 unidades, por delante de Barajas, que obtuvo la medalla de plata. Sus resultados confirman que Colombia cuenta con una nueva generación capaz de competir internacionalmente.

Colombia puede marcar un hito el domingo en el Mundial de Gimnasia Artística

La final del domingo será, por tanto, una oportunidad de consagración para dos gimnastas que representan el presente y el futuro de la disciplina en Colombia. Barajas, de 20 años, buscará trasladar a una final individual el nivel que ya exhibió en la competencia por equipos, cuando obtuvo la mejor puntuación de todos los participantes en barra fija. Vera intentará repetir la hazaña que consiguió como juvenil, esta vez frente a los mejores especialistas del planeta.

Una medalla de cualquiera de los dos significaría el primer podio colombiano en la historia de los mundiales de mayores y un nuevo avance para una disciplina que, después de la histórica plata olímpica de París 2024, busca consolidarse entre las potencias internacionales.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador