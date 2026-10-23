El Deportista del Año de El Espectador ya tiene fecha oficial. La ceremonia de premiación se celebrará el próximo jueves 10 de diciembre de 2026, día en el que se reconocerá a los mejores deportistas colombianos de la temporada. El galardón, considerado el más importante y prestigioso del deporte nacional, llegará a su edición número 66 y volverá a reunir a las principales figuras del país.

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¿Cuándo es el premio de El Deportista del Año de El Espectador? Fecha confirmada y nominados

La ceremonia distinguirá a los atletas que más se destacaron durante 2026, un año marcado por grandes competencias internacionales y nuevos hitos para el deporte colombiano. Como es tradición, se reconocerán los mejores resultados en las categorías de mayores, juveniles y paralímpicos, además de destacar a entrenadores, dirigentes, equipos y otras figuras fundamentales para el desarrollo deportivo del país.

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Jeison López (cent.), el Deportista del Año para El Espectador en 2026. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Por qué El Deportista del Año es el premio deportivo más importante de Colombia?

El Deportista del Año es el reconocimiento de mayor tradición en Colombia. Su historia comenzó en diciembre de 1960, cuando Mike Forero Nougués, entonces editor de Deportes de El Espectador, propuso crear un premio para exaltar a los atletas que representaban al país. La iniciativa nació con una pregunta dirigida a los lectores del periódico: ¿quién es el mejor deportista del año? La respuesta llegó mediante cientos de cartas enviadas a la redacción.

El primer ganador fue el ciclista Rubén Darío Gómez, "el Tigrillo", quien inauguró un palmarés que, con el paso de las décadas, se convirtió en una auténtica historia del deporte colombiano. Desde entonces, el reconocimiento se ha entregado de manera ininterrumpida, acompañando la evolución de las distintas disciplinas y celebrando los triunfos que transformaron al país en una potencia deportiva internacional.

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Por su historia han pasado algunos de los nombres más importantes del deporte nacional. Martín Emilio "Cochise" Rodríguez, Antonio Cervantes "Kid Pambelé", María Isabel Urrutia, Édgar Rentería, Juan Pablo Montoya, Mariana Pajón, Nairo Quintana, Egan Bernal y Caterine Ibargüen son apenas algunos de los atletas que han recibido la distinción. Ibargüen, con cinco reconocimientos, es la máxima ganadora de un premio que también ha destacado a generaciones de deportistas menos mediáticos, pero igualmente exitosos.

La importancia del galardón radica precisamente en esa continuidad histórica. Durante más de seis décadas, El Deportista del Año ha sido un punto de encuentro para las distintas generaciones del deporte colombiano, sin importar la popularidad de sus disciplinas. Su prestigio se ha construido sobre el reconocimiento de los resultados internacionales, la excelencia deportiva, el esfuerzo y los valores que representan los atletas. Más que una ceremonia, el premio es una memoria de los momentos más importantes del deporte nacional.

¿Cómo fue la edición de los 65 años de El Deportista del Año?

La edición de 2025, celebrada el 1.º de diciembre en la sede de UCompensar, en Bogotá, tuvo como gran protagonista al pesista Jeison López. El medallista olímpico y campeón mundial de levantamiento de pesas recibió el máximo reconocimiento después de una temporada extraordinaria, en la que conquistó el título mundial y estableció dos récords del mundo. El segundo lugar del podio de mayores fue para la atleta Natalia Linares, mientras que la patinadora Gabriela Rueda completó los tres primeros puestos.

En las demás categorías principales también hubo reconocimientos destacados. La tenista en silla de ruedas María Angélica Bernal fue elegida como la mejor deportista paralímpica, mientras que el golfista Tomás Restrepo recibió el premio juvenil. Isabella Bedoya, protagonista de una histórica actuación en la natación de los Juegos Panamericanos Junior, fue escogida como la revelación de la temporada. La ceremonia volvió a demostrar la diversidad del talento colombiano, con representantes de múltiples disciplinas entre los ganadores.

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La premiación de 2025 también reconoció a Luis Arrieta como mejor entrenador, a Ramón Jesurun como dirigente y a la selección colombiana de patinaje de velocidad como equipo del año. Hugo Rodallega recibió el Premio Guillermo Cano al Juego Limpio, mientras que Alfonso Cañón fue distinguido por su vida y obra. Además, la ceremonia abrió un nuevo capítulo con la creación de la categoría Gamer del Año, cuyo primer ganador fue Samuel Felipe Ruiz, conocido como Sorumi.

¿Cuándo se conocerán los nominados a El Deportista del Año 2026?

De cara a la edición de 2026, el primer paso será conocer a los candidatos que competirán por los reconocimientos. El Espectador publicará la lista oficial de nominados en su edición de fin de semana del sábado 31 de octubre y el domingo 1.º de noviembre.

Ese último día también se abrirán las votaciones del público, que tendrá nuevamente la oportunidad de participar en la elección de sus deportistas favoritos y de sumarse a una tradición que, desde 1960, reconoce a los grandes protagonistas del deporte colombiano.

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