No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Antena 2 saldrá del aire en medio de la crisis de los medios: es oficial, cierra su señal

Desde hace meses se sabía que la cadena cesaría su actividad. Sin embargo, el cierre del año será el que marque el final de la señal.

Redacción Deportes
30 de diciembre de 2025 - 05:49 p. m.
Antena 2, cadena radial de RCN.
Antena 2, cadena radial de RCN.
Foto: RCN
Antena 2 llega a su fin. La histórica cadena radial deportiva de RCN Radio apagará su señal AM después de más de tres décadas al aire, en un nuevo golpe de la crisis que atraviesan los medios en Colombia. Desde hace días, la versión digital del medio había dejado de operar como antesala del adiós definitivo de la emisora.

El cierre se da en medio de una profunda reestructuración del sistema radial de RCN, que en los últimos meses ha ajustado contenidos, marcas y frecuencias. La decisión se inscribe en un contexto más amplio: el deterioro del modelo tradicional de radio AM frente al avance tecnológico y los cambios en los hábitos de consumo, factores que han provocado el cierre de varias señales en el país.

Fundada como la primera radio exclusivamente deportiva de Colombia, Antena 2 dejó una huella imborrable. Fue una cadena de programación especializada en deportes, transmitió partidos de la Dimayor y de la selección de Colombia, además de fútbol internacional, Fórmula 1, ciclismo y béisbol. Su señal completa se escuchó en Bogotá, Medellín y Cali; en el resto del país se emitió de forma parcial al compartir frecuencias AM con estaciones de Alerta.

Una de las voces más emblemáticas de la emisora, Carlos Antonio Vélez, se despidió con un mensaje cargado de memoria y emoción. “Hace 13.361 días que el micrófono de la primera radio deportiva del país se me abrió… Antena 2, el ambicioso proyecto de una leyenda de la Radiodifusión Colombiana, Don Jairo Tobon de la Roche, empezaba a tener cuerpo, vida, alma y corazón”, escribió. Y añadió: “Hoy, producto del inexorable avance de la tecnología y la modernidad de las comunicaciones… la vieja AM dejará de sonar. A media noche Antena 2 se apagará y solo quedará su imborrable huella”, dijo en X.

La historia reciente del cierre tuvo varios capítulos. A finales de 2019, Antena 2 dejó de emitir en Bucaramanga, Pereira y Sogamoso, y las estaciones fueron devueltas al Estado a través del Ministerio TIC.

El 14 de noviembre de 2025, RCN anunció oficialmente la descontinuación de la emisora, unificándola bajo la marca “Deportes RCN” y actualizando sus redes como “Fútbol RCN”.

Como señaló Vélez en su despedida, “la vida continúa”: desde enero, programas emblemáticos como Planeta Fútbol y Palabras Mayores seguirán en nuevas plataformas, pero la radio AM deportiva apaga para siempre una de sus voces más representativas de los últimos años.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Redacción Deportes

MiguelAngel(71324)Hace 5 minutos
La radio hablada hace agua no creo que sobreviva al internet y menos arrollada al poder de las élites tratando moldear la opinión de la gente.
Dario Lopera(17472)Hace 10 minutos
Que se extinga todo lo que tenga que ver con RCN!
