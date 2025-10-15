Colombia vs. Argentina: las posibles titulares de la semifinal del Mundial Sub-20

Jugadores de Colombia forman este domingo, previo a un partido del grupo F de la Copa Mundial Sub-20 entre Nigeria y Colombia en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile). Foto: EFE - Benjamín Hernández

Colombia y Argentina se enfrentan este miércoles en un duelo sudamericano vibrante por un cupo en la final del Mundial Sub-20 de Chile. Será un choque de invictos, pero también de ausencias clave: el ‘10’ albiceleste Maher Carrizo y el goleador tricolor Néiser Villarreal no estarán en la cancha.

El partido reedita la final de la Copa América 2024, ahora en versión juvenil. Argentina llega con un registro perfecto de cinco victorias, mientras que Colombia, dirigida por César Torres, se mantiene invicta con dos empates y un espíritu que no se rinde ante la adversidad.

“Vinimos por siete finales y aún no hemos hecho historia. La historia se hace llevándonos la copa a Colombia”, dijo Torres tras vencer a España y devolver al país a unas semifinales mundiales después de 22 años.

Ausencias

El conjunto de Diego Placente, que busca su séptima corona juvenil —la primera desde 2007—, pierde a Carrizo, el creativo volante de Vélez Sarsfield, autor de tres goles y pieza clave por su empuje e imprevisibilidad. Argentina tampoco contará con el lesionado Valente Pierani.

Colombia, por su parte, deberá reemplazar a su goleador Néiser Villarreal, figura del torneo con cinco tantos: un triplete ante España en cuartos y un doblete frente a Sudáfrica en octavos. Tampoco podrá contar con el lateral Carlos Sarabia, también sancionado.

Estilos y figuras

La selección argentina llega con un juego más estructurado, de corte ‘europeo’, que le ha permitido anotar 14 goles en el torneo. En ofensiva destacan Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Ian Subiabre (River Plate) y Gianluca Prestianni (Benfica). Sarco, con cuatro goles, pelea por ser el goleador del campeonato.

Colombia, en cambio, apuesta por la velocidad y la intensidad. En Óscar Perea, extremo del Avs Futebol de Portugal, tiene una de sus armas más desequilibrantes.

Rivalidad con historia

El encuentro suma un nuevo capítulo a la rivalidad reciente entre argentinos y colombianos. En categorías juveniles, Argentina domina el historial con siete triunfos en 19 enfrentamientos, por cinco victorias de Colombia y siete empates.

El último cruce entre ambos fue en febrero pasado, durante el Sudamericano Sub-20, con triunfo albiceleste 1-0 gracias a un gol de Ian Subiabre. Con esa victoria, Argentina fue segundo y Colombia fue tercero del torneo.

Este miércoles, el escenario promete ser distinto: dos selecciones en plenitud, con hambre de gloria y la ilusión de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol sudamericano.

Posibles alineaciones:

Colombia: Jordan García - Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala - Kener González, Jordan Barrera o José Cavadia, Elkin Rivero - Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.

Argentina: Santino Barbi - Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez, Julio Soler - Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Ginaluca Prestianni - Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia - Argentina, por un cupo a la final del Mundial Sub-20: hora y dónde ver

Fecha y hora: miércoles 15 de octubre a las 6:00 p.m.

TV: Gol Caracol, ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

