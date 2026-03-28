Aryna Sabalenka se impuso a Coco Gauff y se consagró campeona del Miami Open

Aryna Sabalenka celebra uno de los puntos con los que se impuso a Coco Gauff en la final del Abierto de Miami. Foto: Agencia AFP

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La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se consagró este sábado campeona del WTA 1.000 de Miami al imponerse en la final a la estadounidense Coco Gauff, número 4 del ranking, por 6-2, 4-6 y 6-3, en un duelo exigente que confirmó su dominio en el circuito femenino.

El partido tuvo una duración de dos horas y nueve minutos, tiempo en el que Sabalenka sostuvo el pulso en el set definitivo para asegurar un título de enorme prestigio. Con este triunfo se convirtió en la quinta tenista en ganar el ‘Sunshine Double’. Las demás son Steffi Graf (1994), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).

El Sunshine Double es el nombre con el que se conoce el logro de ganar de manera consecutiva los torneos de Indian Wells y Miami en la misma temporada. Ambos certámenes se disputan en Estados Unidos y los dos son también de la misma categoría, WTA 1.000.

Antes de vencer a Gauff en la final, Sabalenka ya había superado a rivales de alto nivel la china Zheng Qinwen y la kazaja Elena Rybakina. Gauff también había tenido retos interesantes, como las llaves contra la checa Karolína Muchová y la suiza Belinda Bencic.

Con este nuevo trofeo, Sabalenka llegó a 24 títulos en su carrera como tenista profesional, cifra que la consolida como una de las figuras más ganadoras de la actualidad. De ese total, cuatro corresponden a Grand Slam, con dos coronas en el Abierto de Australia y dos en el Abierto de los Estados Unidos.

Tras el cierre del torneo, el ranking WTA mantendrá a la bielorrusa en el primer lugar con 11.025 puntos. En el segundo puesto quedará Elena Rybakina con 8.108 unidades, mientras que Coco Gauff subirá al tercer lugar del mundo con 7.278 puntos, superando por poco a la polaca Iga Swiatek.

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