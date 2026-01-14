Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Nicolás Mejía mantiene vivo el sueño del Australian Open 2026 tras avanzar en la qualy

El tenista colombiano avanzó en el clasificatorio del abierto de Australia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
14 de enero de 2026 - 01:03 a. m.
Nicolás Mejía durante su partido en el abierto de Australia 026.
Nicolás Mejía durante su partido en el abierto de Australia 026.
Foto: Oficina de
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Australian Open 2026 comenzó con buenas noticias para el tenis colombiano. Nicolás Mejía dio el primer paso con firmeza en el cuadro clasificatorio del primer Grand Slam del año, luego de imponerse al finlandés Otto Virtanen, uno de los preclasificados de la fase previa.

Con este resultado, el bogotano se mantiene como el único representante cafetero en carrera por un cupo en el cuadro principal en Melbourne. El integrante del Equipo Colsanitas se llevó el triunfo con parciales de 6-3, 3-6 y 6-4. Virtanen, actual número 126 del ranking ATP, representó una prueba de alto nivel desde el servicio, pero Mejía supo responder en los momentos clave.

Vínculos relacionados

¿Competencia para Falcao? Millonarios reforzó su ataque previo al inicio de la Liga BetPlay
Xabi Alonso en el Real Madrid: ¿por qué no logró sostener su ambicioso proyecto?
“No debí referenciarlo, lo lamento”: Carlos Antonio Vélez sobre comentario de Lamine Yamal

Desde el primer set, Mejía mostró solidez desde el fondo de la cancha y buena lectura del juego. Tras llevarse la manga inicial, el colombiano cedió terreno en el segundo parcial, donde el europeo ajustó su estrategia. Sin embargo, en el tercer set apareció la versión más competitiva de Mejía, quien logró reponerse de un quiebre en contra para cerrar el partido a su favor.

Luego del partido, el tenista colombiano expresó su felicidad por lograr la clasificación. “Estoy muy contento por mi primera victoria en un Grand Slam. Fue un partido muy difícil, mi contrincante sacaba muy fuerte; me voy feliz por el nivel que exhibí en el primer y tercer set, en este último me repuse de un quiebre en contra y pude darle vuelta”, aseguró Mejía.

Esta es la tercera ocasión en la que Nicolás Mejía afronta la fase previa de un torneo de Grand Slam, y su estreno en Australia confirma el buen momento deportivo con el que inició la temporada. La semana pasada, el colombiano logró superar el cuadro clasificatorio del Challenger de Canberra, también en suelo australiano, resultado que fortaleció su confianza de cara a este nuevo reto.

Actualmente, ubicado en el puesto 169 del ranking ATP, Mejía continúa consolidándose en el circuito profesional.

Nicolás Mejía vs. Yibing Wu por el Australian Open 2026

El camino de Mejía en la qualy del Australian Open continuará este martes en la noche, después de las 9:00 p.m. (hora de Colombia), cuando enfrente al chino Yibing Wu, quien lo supera por apenas una posición en el escalafón mundial. Será el primer enfrentamiento entre ambos y se disputará en el Campo N.º 13 de Melbourne Park. Para acceder al cuadro principal del toreno, Mejía necesita dos victorias más.

Daniel Galán eliminado por lesión del Australian Open

La otra cara de la jornada fue para Daniel Galán, quien no pudo continuar en competencia tras caer por 6-7(9), 0-1 y retiro contra al francés Hugo Grenier. El bumangués recibió atención médica durante el partido por molestias en el muslo izquierdo y la cadera, situación que lo obligó a abandonar y lo dejó sin opciones de ingresar al cuadro principal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Nicolás Mejía

Tenias Nicolás Mejía

Tenista colombiano Nicolás Mejía

Nicolás Mejía abierto de australia

Australian Open 2026

Nicolás Mejía australian open

australian open 2026

nicolas mejia

nicolas mejia tenista

australian open partidos

partidos del australian open

partido nicolas mejia hoy

nicolas mejia hoy

partido de nicolas mejia hoy

partido nicolas mejia australian open

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.