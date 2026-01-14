Nicolás Mejía mantiene vivo el sueño del Australian Open 2026 tras avanzar en la qualy

Nicolás Mejía durante su partido en el abierto de Australia 026. Foto: Oficina de

El Australian Open 2026 comenzó con buenas noticias para el tenis colombiano. Nicolás Mejía dio el primer paso con firmeza en el cuadro clasificatorio del primer Grand Slam del año, luego de imponerse al finlandés Otto Virtanen, uno de los preclasificados de la fase previa.

Con este resultado, el bogotano se mantiene como el único representante cafetero en carrera por un cupo en el cuadro principal en Melbourne. El integrante del Equipo Colsanitas se llevó el triunfo con parciales de 6-3, 3-6 y 6-4. Virtanen, actual número 126 del ranking ATP, representó una prueba de alto nivel desde el servicio, pero Mejía supo responder en los momentos clave.

Desde el primer set, Mejía mostró solidez desde el fondo de la cancha y buena lectura del juego. Tras llevarse la manga inicial, el colombiano cedió terreno en el segundo parcial, donde el europeo ajustó su estrategia. Sin embargo, en el tercer set apareció la versión más competitiva de Mejía, quien logró reponerse de un quiebre en contra para cerrar el partido a su favor.

Luego del partido, el tenista colombiano expresó su felicidad por lograr la clasificación. “Estoy muy contento por mi primera victoria en un Grand Slam. Fue un partido muy difícil, mi contrincante sacaba muy fuerte; me voy feliz por el nivel que exhibí en el primer y tercer set, en este último me repuse de un quiebre en contra y pude darle vuelta”, aseguró Mejía.

Esta es la tercera ocasión en la que Nicolás Mejía afronta la fase previa de un torneo de Grand Slam, y su estreno en Australia confirma el buen momento deportivo con el que inició la temporada. La semana pasada, el colombiano logró superar el cuadro clasificatorio del Challenger de Canberra, también en suelo australiano, resultado que fortaleció su confianza de cara a este nuevo reto.

Actualmente, ubicado en el puesto 169 del ranking ATP, Mejía continúa consolidándose en el circuito profesional.

Nicolás Mejía vs. Yibing Wu por el Australian Open 2026

El camino de Mejía en la qualy del Australian Open continuará este martes en la noche, después de las 9:00 p.m. (hora de Colombia), cuando enfrente al chino Yibing Wu, quien lo supera por apenas una posición en el escalafón mundial. Será el primer enfrentamiento entre ambos y se disputará en el Campo N.º 13 de Melbourne Park. Para acceder al cuadro principal del toreno, Mejía necesita dos victorias más.

Daniel Galán eliminado por lesión del Australian Open

La otra cara de la jornada fue para Daniel Galán, quien no pudo continuar en competencia tras caer por 6-7(9), 0-1 y retiro contra al francés Hugo Grenier. El bumangués recibió atención médica durante el partido por molestias en el muslo izquierdo y la cadera, situación que lo obligó a abandonar y lo dejó sin opciones de ingresar al cuadro principal.

