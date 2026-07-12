Así le fue a Colombia en el Mundial sub-17 de pesas en Cali: ¿cómo quedó el medallero?

Stefany Melisa Higuita, una de las medallistas de Colombia en el torneo. Foto: Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas

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Colombia cerró con buenas sensaciones su participación en el Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas, disputado en Cali entre el 5 y el 11 de julio, al conseguir cinco medallas de bronce y consolidar una nueva generación de talentos en la disciplina que más medallas olímpicas le ha entregado al país.

Como informó el Ministerio del Deporte, el balance deportivo dejó resultados alentadores tanto en el rendimiento individual como colectivo.

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El torneo reunió a 218 deportistas de 44 países en el Coliseo El Pueblo, escenario en el que Colombia compitió con equipos completos en las ocho categorías femeninas y masculinas.

Tres pesistas nacionales lograron subir al podio: Mariana Asprilla fue bronce en arranque de los 44 kilogramos; Melissa Higuita obtuvo dos preseas de bronce en arranque y total de los 63 kilogramos, mientras que Kevin Andrés Segura sumó otras dos en envión y total de los 71 kilogramos.

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Como informó el Ministerio del Deporte, tanto Mariana Asprilla como Kevin Andrés Segura hacen parte del Programa de Talentos de la entidad. Además, Segura llegó al Mundial tras conquistar el título en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá, confirmando el crecimiento de una generación que empieza a destacarse en competencias internacionales.

En la clasificación general femenina, Colombia terminó en la segunda posición con 413 puntos, solo por detrás de México, que se coronó campeón con 451 unidades. Rusia completó el podio con 404 puntos, en una de las competencias más reñidas del certamen.

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En la rama masculina, el equipo colombiano finalizó en el cuarto lugar con 425 puntos, por detrás de Rusia (513), México (461) y Georgia (434). Más allá de las posiciones finales, el campeonato dejó en evidencia el potencial de los jóvenes pesistas colombianos y reforzó las expectativas sobre el futuro de este deporte en el país.

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