Jannik Sinner confirma que es el mejor tenista del mundo: bicampeón de Wimbledon

Jannik Sinner, el nuevo bicampeón de Wimbledon. Foto: EFE - NEIL HALL

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Jannik Sinner volvió a demostrar este domingo por qué es el mejor tenista del planeta. El italiano conquistó su segundo título consecutivo de Wimbledon al derrotar en la final a Alexander Zverev por 6-7, 7-6, 6-3 y 6-4, en un partido que comenzó cuesta arriba, pero terminó dominando con la autoridad que caracteriza al número uno del mundo.

El encuentro parecía inclinarse del lado del alemán tras un primer set muy disputado que se resolvió en el desempate. Sin embargo, Sinner reaccionó de inmediato. Desde el segundo parcial encontró la precisión con su servicio, elevó el nivel desde el fondo de la cancha y volvió a exhibir la fortaleza mental que lo ha convertido en el referente de esta generación.

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El segundo set fue el verdadero punto de quiebre de la final. En otro tie-break, el italiano resistió la presión y niveló el marcador. A partir de ese momento tomó el control absoluto del partido, imponiendo un ritmo que Zverev nunca logró igualar y obligándolo constantemente a jugar desde posiciones incómodas.

Con la confianza recuperada, Sinner dominó el tercer parcial por 6-3 y cerró el cuarto por 6-4 para levantar nuevamente el trofeo sobre el césped del All England Club. El título confirmó que su éxito en Londres no fue una casualidad, sino la consolidación de un dominio cada vez más evidente en el circuito.

Sinner, despejando las dudas de su dominio

La victoria tuvo un significado especial porque llegó apenas semanas después de Roland Garros, torneo en el que recibió críticas tras quedarse sin el título y salir eliminado muy temprano.

El italiano respondió de la manera que mejor sabe hacerlo: sin entrar en polémicas, trabajando en silencio y dejando que su tenis hablara por él en el escenario más prestigioso del deporte.

Con este triunfo, Sinner alcanzó su quinto título de Grand Slam a los 24 años. En su palmarés ya figuran dos coronas en el Abierto de Australia, dos en Wimbledon y una en el US Open. El único gran torneo que todavía falta en su colección es Roland Garros, donde ya ha demostrado que también tiene condiciones para conquistar la arcilla parisina.

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Para Alexander Zverev, en cambio, la derrota significó un freno en el mejor momento de su carrera. El alemán llegaba como campeón de Roland Garros y aspiraba a conquistar su segundo Grand Slam consecutivo, pero enfrente se encontró con un rival que hoy parece estar un escalón por encima del resto del circuito.

Las cifras reflejan esa superioridad. Sinner sumó su décimo triunfo consecutivo sobre Zverev, ha ganado 17 de los últimos 18 sets que han disputado entre sí y ahora acumula 14 victorias seguidas en Wimbledon. Además, alcanzó las 100 victorias en torneos de Grand Slam y levantó el trigésimo título de su carrera profesional.

Su rendimiento también impresiona por la consistencia. El italiano ha ganado 37 de sus últimos 38 partidos, sostiene un nivel altísimo tanto con el saque como con la devolución y mantiene una intensidad prácticamente inalterable durante cada intercambio. Esa regularidad explica por qué se ha consolidado como el estándar que hoy persigue el resto del circuito.

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El bicampeonato en Wimbledon termina de consolidar una era que ya lleva la firma de Jannik Sinner. A los 24 años, el número uno del mundo no solo sigue ampliando su legado, sino que también se acerca a un objetivo que parece inevitable: completar el Grand Slam de carrera conquistando Roland Garros y seguir escribiendo una historia que ya lo ubica entre los grandes nombres del tenis moderno.

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