Braian Angola hace historia para el baloncesto de Colombia: igualó marca en la Euroliga

El colombiano Braian Angola vive uno de los mejores momentos de su carrera en el baloncesto europeo. El escolta fue elegido como el Jugador Más Valioso de la jornada 30 de la Euroliga tras liderar la victoria de ASVEL por 91-88 frente a Anadolu Efes en Estambul, un triunfo inesperado del conjunto francés como visitante.

Angola fue la gran figura del partido con una actuación determinante que confirmó su gran nivel desde su llegada al equipo en enero.

El colombiano terminó el encuentro con 26 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, además de provocar nueve faltas personales que aumentaron su impacto ofensivo. Su rendimiento le permitió alcanzar un índice de valoración (PIR) de 28, uno de los más altos de la jornada.

Aunque Sabin Lee registró un PIR de 29 y Chima Moneke también llegó a 28, ninguno fue elegido MVP porque sus equipos cayeron en sus respectivos partidos.

Este reconocimiento marca el buen momento en el que está la carrera de Angola, que llega apenas en su séptimo partido en la Euroliga, en su temporada de debut en la competición.

Braian Angola igualó además un registro histórico para jugadores del país en la Euroliga. Sus 26 puntos frente a Anadolu Efes empatan la marca que había logrado Juan Diego Tello Palacios el 20 de diciembre de 2013, cuando también anotó 26 unidades con Rytas ante Estrella Roja en un partido en el que el gigante serbio Boban Marjanovic terminó con 25 puntos. De esta manera, Angola se suma a Tello como uno de los colombianos con mayor producción anotadora en un juego de la máxima competición del baloncesto europeo

El escolta promedia 17,6 puntos, 3,7 rebotes y 3,6 asistencias con ASVEL, cifras que reflejan su impacto inmediato en el equipo francés y que lo consolidan como uno de los jugadores colombianos más destacados actualmente en el baloncesto europeo.

