No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Con 46 oros, Colombia cerró la penúltima jornada en Panamericanos de la Juventud

La delegación nacional, que ha logrado 112 medallas, aseguró el tercer lugar, detrás de Brasil y Estados Unidos. Este sábado finalizan las justas en Asunción, Paraguay.

Redacción Deportes
23 de agosto de 2025 - 03:04 a. m.
Jorman Álvarez (Izq.) y Camilo Vera lograron un doble oro histórico en barras paralelas.
Jorman Álvarez (Izq.) y Camilo Vera lograron un doble oro histórico en barras paralelas.
Foto: COC
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La delegación de Colombia cerró la penúltima jornada de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en el tercer lugar del medallero general, con 46 oros, 27 platas y 39 bronces, detrás de Brasil y Estados Unidos.

El viernes dejó supremacía en gimnasia artística con un doblete inédito en barras paralelas y tres oros de Camilo Vera, títulos en patinaje artístico, oro y plata en atletismo, bronces en BMX Racing y karate.

Vínculos relacionados

Asamblea de socios aprobó la venta del Deportivo Cali
Liga BetPlay: prográmese para la fecha del fin de semana en el fútbol colombiano
Ajedrecistas rusos ganaron la Olimpiada Mundial Sub 16, en Barranquilla
Vea el primer gol de Lucho Díaz en la Bundesliga alemana
Confirmado: esta será la fecha del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos
Hernán Torres a Millonarios: así le fue en su primer ciclo como técnico embajador

El coliseo de gimnasia vibró con una cosecha extraordinaria. Camilo Vera abrió la serie con oro en salto tras una ejecución limpia y de gran dificultad, por delante de William McCrea (EE. UU.) y Jensuel Soto (PUR).

El momento histórico llegó en barras paralelas: Jorman Álvarez y el propio Vera clavaron el mismo puntaje (13.300) y compartieron el oro, doblete dorado sin precedentes para Colombia; el mexicano Aarón Ibarra fue bronce.

Para el cierre, Vera remató con otro oro en barra fija, superando al canadiense Thomas Tittley y al brasileño Pedro De Jesús. Con estos resultados —más el oro all around de Thomas Mejía, la plata por equipos y el bronce en suelo— Colombia cerró la gimnasia artística masculina como potencia de la competencia.

Buena cosecha colombiana en atletismo, patinaje y BMX

En el estadio de atletismo, María Isabel Arboleda se coronó en salto alto con 1,86 m, mismo registro que la granadina Ahshareah Enoe pero con menos nulos; la canadiense Tricia Madourie fue bronce (1,82 m). En los 3.000 metros con obstáculos, Laura Camargo se colgó la plata con 10:42.47, detrás de la peruana Verónica Huacasi (10:20.55); la mexicana Sofía Peña fue bronce (10:44.15). Hellen Tenorio cerró quinta en el salto alto (1,79 m).

En patinaje artístico, Paulina Ruíz ganó el oro en libre femenino con 141.28 puntos, y Jeshua Folleco fue campeón en solo danza masculino con 148.30. En libre masculino, Deivi Rojas obtuvo la plata (186.97), superado por el brasileño Erik Leite; y en solo danza femenino María Paula Muñoz sumó bronce (133.47), detrás de la brasileña Lia Iwazaki y la paraguaya Paloma García.

En la pista de BMX Racing, Sharid Fayad embaló hasta el bronce en BMX Racing femenino con 38.619 en una final cerradísima. El oro y la plata fueron para las estadounidenses Alexis Alden (37.963) y Derin Merten (38.501). Manuela Martínez finalizó quinta. En varones, el argentino Federico Capello fue campeón; Juan José Velásquez quedó cuarto y Juan José López, séptimo.

En el tatami de karate, Ana Gómez se aseguró el bronce en –61 kg tras una ruta firme y una repesca bien gestionada. El oro fue para Herrera (MEX) y la plata para Simarro (BRA). En –75 kg, José Gómez terminó octavo; el título fue para J. Castro (VEN).

El voleibol tuvo el cruce por el quinto lugar, la Sub-23 cayó 2–3 ante República Dominicana y cerró sexta. En la final, Brasil fue oro, Argentina plata y Cuba bronce.

Este sábado 23 de agosto concluyen los Juegos y Colombia disputa medallas en levantamiento de pesas, golf, canotaje, natación artística y karate.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Juegos Panamericanos de la Juventud

Asunción 2025

Lima 2027

Jorman Álvarez

Camilo Vera

María Isabel Arboleda

Jeshua Folleco

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar