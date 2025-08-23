Con 46 oros, Colombia cerró la penúltima jornada en Panamericanos de la Juventud

Jorman Álvarez (Izq.) y Camilo Vera lograron un doble oro histórico en barras paralelas. Foto: COC

La delegación de Colombia cerró la penúltima jornada de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en el tercer lugar del medallero general, con 46 oros, 27 platas y 39 bronces, detrás de Brasil y Estados Unidos.

El viernes dejó supremacía en gimnasia artística con un doblete inédito en barras paralelas y tres oros de Camilo Vera, títulos en patinaje artístico, oro y plata en atletismo, bronces en BMX Racing y karate.

El coliseo de gimnasia vibró con una cosecha extraordinaria. Camilo Vera abrió la serie con oro en salto tras una ejecución limpia y de gran dificultad, por delante de William McCrea (EE. UU.) y Jensuel Soto (PUR).

El momento histórico llegó en barras paralelas: Jorman Álvarez y el propio Vera clavaron el mismo puntaje (13.300) y compartieron el oro, doblete dorado sin precedentes para Colombia; el mexicano Aarón Ibarra fue bronce.

Para el cierre, Vera remató con otro oro en barra fija, superando al canadiense Thomas Tittley y al brasileño Pedro De Jesús. Con estos resultados —más el oro all around de Thomas Mejía, la plata por equipos y el bronce en suelo— Colombia cerró la gimnasia artística masculina como potencia de la competencia.

Buena cosecha colombiana en atletismo, patinaje y BMX

En el estadio de atletismo, María Isabel Arboleda se coronó en salto alto con 1,86 m, mismo registro que la granadina Ahshareah Enoe pero con menos nulos; la canadiense Tricia Madourie fue bronce (1,82 m). En los 3.000 metros con obstáculos, Laura Camargo se colgó la plata con 10:42.47, detrás de la peruana Verónica Huacasi (10:20.55); la mexicana Sofía Peña fue bronce (10:44.15). Hellen Tenorio cerró quinta en el salto alto (1,79 m).

En patinaje artístico, Paulina Ruíz ganó el oro en libre femenino con 141.28 puntos, y Jeshua Folleco fue campeón en solo danza masculino con 148.30. En libre masculino, Deivi Rojas obtuvo la plata (186.97), superado por el brasileño Erik Leite; y en solo danza femenino María Paula Muñoz sumó bronce (133.47), detrás de la brasileña Lia Iwazaki y la paraguaya Paloma García.

En la pista de BMX Racing, Sharid Fayad embaló hasta el bronce en BMX Racing femenino con 38.619 en una final cerradísima. El oro y la plata fueron para las estadounidenses Alexis Alden (37.963) y Derin Merten (38.501). Manuela Martínez finalizó quinta. En varones, el argentino Federico Capello fue campeón; Juan José Velásquez quedó cuarto y Juan José López, séptimo.

En el tatami de karate, Ana Gómez se aseguró el bronce en –61 kg tras una ruta firme y una repesca bien gestionada. El oro fue para Herrera (MEX) y la plata para Simarro (BRA). En –75 kg, José Gómez terminó octavo; el título fue para J. Castro (VEN).

El voleibol tuvo el cruce por el quinto lugar, la Sub-23 cayó 2–3 ante República Dominicana y cerró sexta. En la final, Brasil fue oro, Argentina plata y Cuba bronce.

Este sábado 23 de agosto concluyen los Juegos y Colombia disputa medallas en levantamiento de pesas, golf, canotaje, natación artística y karate.

