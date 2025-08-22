Asamblea de socios aprobó la venta del Deportivo Cali

El técnico del Deportivo Cali, Alberto Gamero, en su presentación oficial, con el presidente Humberto Arias. Foto: Deportivo Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes comenzó una nueva era para el Deportivo Cali, uno de los clubes grandes y tradicionales del fútbol profesional colombiano.

La asamblea general extraordinaria de socios, realizada en la sede Alex Gorayeb, aprobó convertir a la entidad en una sociedad anónima y aprobar la oferta de compra que presentó la empresa IDC Network, que será la nueva propietaria.

Con el 86,6% de los votos, se aceptó la oferta de la firma registrada en Guatemala como vinculante adquisidora del 85% de las acciones del club y que además de asumir las deudas de la entidad (cercanas a los 110 mil millones de pesos) hará una inyección económica de 10 millones de dólares este año y 10 más en las próximas cinco temporadas.

Los representantes de IDC Network, Richard Lee y Beatriz Carbonell, les explicaron a los socios su proyecto, que tiene como base la parte deportiva pero busca crear un gran centro de negocios y entretenimiento al rededor del estadio de Palmaseca.

La operación se deberá confirmar y registrar antes del 15 de septiembre, gestión a cargo de la nueva junta directiva.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador