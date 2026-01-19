Caimanes de Barranquilla, campeón de la Liga Profesional de Béisbol; así quedó su palmarés

La novena barranquillera se impuso 8-2 a Tigres de Cartagena y cerró la serie final 4-1 a su favor. Foto: Caimanes de Barranquilla

Caimanes de Barranquilla volvió a escribir una página dorada en el béisbol profesional colombiano. Con autoridad, personalidad y una ofensiva que explotó en el momento justo, la novena barranquillera se impuso 8 carreras por 2 a Tigres de Cartagena en el quinto juego de la serie final y se proclamó campeón de la temporada 2026, este domingo en el Estadio 11 de Noviembre Abel Leal.

El triunfo selló la serie por 4 juegos a 1 y confirmó un dominio sostenido a lo largo del campeonato y una hegemonía que ya no admite discusión. Caimanes alcanzó su título número 15, el tercero de manera consecutiva tras los campeonatos de 2024 y 2025, y se consolidó como el equipo más ganador en la historia del béisbol colombiano.

La temporada, que comenzó el 28 de noviembre, tuvo a Caimanes como uno de los equipos más regulares. Los barranquilleros disputaron 30 juegos, al igual que Tigres, y cerraron la campaña con un balance de 19 victorias y 11 derrotas.

En Cartagena, y con un estadio colmado, Caimanes supo administrar la presión. Aunque Tigres golpeó primero con dos carreras en la primera entrada, la reacción de los saurios fue inmediata. Descontaron en el segundo episodio, igualaron el marcador en la quinta entrada y dejaron todo servido para el capítulo que definió la noche.

El sexto inning fue el punto de quiebre. Allí, Caimanes desató una ofensiva demoledora de seis carreras, que rompió el partido y silenció cualquier intento de reacción de los cartageneros. A partir de ese momento, el juego quedó sentenciado.

La novena barranquillera terminó el encuentro con 14 imparables y un solo error, en un duelo que se extendió por 3 horas y 22 minutos.

Las figuras del partido

En el plano del pitcheo, Luis Pérez fue clave desde el inicio. El derecho se llevó la victoria tras una sólida apertura de 5.0 entradas, en las que permitió dos imparables y dos carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos rivales.

La derrota quedó en manos de Yoimer Camacho, quien apenas pudo trabajar 0.2 entradas, recibiendo tres carreras y tres imparables, en un tramo decisivo del compromiso.

El relevo de Caimanes respondió con solvencia. Anthony Vizcaya, Ezequiel Zabaleta y Pedro García se encargaron de cerrar el juego sin sobresaltos, apagando cualquier opción ofensiva de Tigres en los innings finales.

Carlos Arroyo fue la figura ofensiva de la noche al irse de 5-3, con doble, tres carreras impulsadas y una anotada. También destacó Juan Fernández, quien conectó tres imparables en cinco turnos, con doble y una carrera anotada.

A su vez, Dilson Herrera aportó con un doble, una carrera empujada y una anotada, completando una ofensiva balanceada que castigó cada error del rival.

Con este triunfo, Caimanes de Barranquilla cerró una temporada exigente y reafirmó su lugar en la cima del béisbol colombiano. Quince títulos, tres coronas consecutivas y una final resuelta con contundencia resumen el presente de una organización que convirtió la constancia en su principal sello.

