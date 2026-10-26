Así quedaron los playoffs de la liga Señal Colombia de Baloncesto.

La Liga Señal Colombia de Baloncesto Profesional 2026-II entra en su etapa de eliminación en duelos directos con cuatro equipos que buscarán los dos cupos disponibles para las semifinales, mientras Motilones del Norte y Toros del Valle esperan rivales tras terminar como líderes de sus conferencias . La fase de play-in comenzará este martes 27 de octubre, con series al mejor de cinco partidos, en una recta final que también quedó marcada por un penoso episodio de violencia en Villavicencio.

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La temporada regular definió el panorama de los seis equipos que continúan en competencia. En la Conferencia A, Motilones del Norte terminó en la primera posición con nueve victorias y tres derrotas, seguido por Piratas de Bogotá y Caimanes del Llano. En la Conferencia B, Toros del Valle ratificó su protagonismo con un registro de 11 triunfos y una sola caída, por delante de Paisas de Medellín y Caribbean Storm.

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Con estos resultados, Piratas, Caimanes, Paisas y Caribbean Storm disputarán el play-in para definir quiénes acompañarán a los dos líderes en la lucha por el título. Capitanes de Bogotá y Sabios de Manizales, por su parte, terminaron su participación en el campeonato.

Así se jugará el play-in de la Liga de Baloncesto

Las dos series se disputarán al mejor de cinco encuentros. El equipo que consiga primero tres victorias avanzará a las semifinales.

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La primera llave enfrentará a Piratas de Bogotá y Caribbean Storm. Los dos primeros partidos se jugarán en el Coliseo El Salitre de Bogotá, antes de que la serie se traslade al Coliseo Evangelista Mora de Cali. El ganador tendrá como siguiente rival a Toros del Valle.

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El otro enfrentamiento será entre Paisas de Medellín y Caimanes del Llano. La serie comenzará en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín y continuará en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio. El equipo que consiga avanzar se medirá con Motilones del Norte en las semifinales.

Programación del play-in

Martes 27 de octubre – Juego 1

6:30 p. m.: Piratas de Bogotá vs. Caribbean Storm, Coliseo El Salitre, Bogotá.

8:30 p. m.: Paisas de Medellín vs. Caimanes del Llano, Coliseo Iván de Bedout, Medellín.

Miércoles 28 de octubre – Juego 2

6:30 p. m.: Piratas de Bogotá vs. Caribbean Storm, Coliseo El Salitre, Bogotá.

8:30 p. m.: Paisas de Medellín vs. Caimanes del Llano, Coliseo Iván de Bedout, Medellín.

Viernes 30 de octubre – Juego 3

6:30 p. m.: Caribbean Storm vs. Piratas de Bogotá, Coliseo Evangelista Mora, Cali.

8:30 p. m.: Caimanes del Llano vs. Paisas de Medellín, Coliseo Álvaro Mesa Amaya, Villavicencio.

Sábado 31 de octubre – Juego 4, si es necesario

4:00 p. m.: Caimanes del Llano vs. Paisas de Medellín, Villavicencio.

6:00 p. m.: Caribbean Storm vs. Piratas de Bogotá, Cali.

Lunes 2 de noviembre – Juego 5, si es necesario

4:00 p. m.: Piratas de Bogotá vs. Caribbean Storm, Bogotá.

6:00 p. m.: Paisas de Medellín vs. Caimanes del Llano, Medellín.



Pelea entre jugadores empañó el cierre de la fase regular: video

El final de la temporada regular también quedó marcado por un bochornoso altercado durante el partido entre Caimanes del Llano y Capitanes de Bogotá, disputado el domingo 25 de octubre en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio.

En medio de los incidentes, los jugadores de Caimanes Andrés Bejarano y Mateo Arboleda protagonizaron las acciones más violentas contra el argentino Joaquín Lallana, quien también lanzó golpes en medio de la confrontación.

Tras lo ocurrido, la División Profesional de Baloncesto (DPB) emitió un comunicado en el que rechazó enérgicamente los hechos y advirtió que ninguna rivalidad o diferencia justifica las agresiones dentro de un escenario deportivo.

La organización anunció que el caso será remitido a la Comisión Disciplinaria competente, encargada de evaluar lo sucedido, establecer responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes, de acuerdo con la reglamentación vigente.

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Mientras se evalúan los hechos ocurridos en Villavicencio, la competencia se prepara para iniciar el play-in, una fase en la que Piratas, Caribbean Storm, Paisas y Caimanes buscarán seguir en carrera por el título y alcanzar las semifinales de la Liga Señal Colombia de Baloncesto Profesional

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