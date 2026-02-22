Así quedó el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Foto: AFP - GABRIEL BOUYS

La llama olímpica se apagó en Milán y Cortina d’Ampezzo tras la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno. Se extinguieron los pebeteros instalados bajo el Arco de la Paz y en la Plaza Dibona, cerrando oficialmente la vigesimoquinta edición de este certamen.

La bandera olímpica fue entregada a los representantes de los Alpes franceses, sede de la próxima edición en 2030. El relevo se escenificó en la histórica Arena de Verona, donde sonó “La Marsellesa” tras el traspaso simbólico.

En su discurso de despedida, la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, aseguró que Milán-Cortina inaugura una nueva era para los Juegos de Invierno. “Han establecido un modelo de referencia para las ediciones futuras. Pueden estar orgullosos”.

En lo deportivo, Noruega dominó con autoridad el medallero final. La delegación escandinava sumó 41 medallas, 18 de ellas de oro, ratificando su hegemonía en las disciplinas invernales.

El gran protagonista fue Johannes Klaebo, quien firmó una actuación histórica al conquistar seis preseas doradas en esquí de fondo. Su rendimiento en velocidad, persecución y pruebas por equipos lo consolidó como una de las máximas en la historia de este certamen.

Estados Unidos finalizó en la segunda posición del medallero con 33 preseas, (12 de oro, 12 de plata y nueve de bronce). La selección masculina de hockey sobre hielo conquistó uno de los últimos títulos tras vencer a Canadá en una final cargada de tensión.

El podio lo completó Países Bajos, potencia indiscutida del patinaje de velocidad. Los neerlandeses alcanzaron 10 medallas de oro, siete de plata y tres de bronce, para un total de 20. Italia, Alemania, Francia, Suecia, Suiza, Austria y Japón completaron el top 10 del medallero.

Estas justas también marcaron un hito para América Latina. Por primera vez, la región conquistó una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno gracias al brasileño Lucas Pinheiro Braathen, quien se impuso en el eslalon alpino, escribiendo una página inédita para el deporte continental.

En clave colombiana, el único representante fue Fredrik Fodstad, quien compitió en esquí alpino. Participó en las pruebas de eslalon y eslalon gigante, logrando completar ambos recorridos y sumando experiencia para el país en un escenario históricamente esquivo para los atletas nacionales.

