Correr sobre la historia: la Media Maratón del Mar redefine el concepto de ruta escénica

La interrogante sobre cómo un evento logra agotar 9.500 cupos en apenas 24 horas se responde a través de una gestión de eficiencia, responde Carlos Martínez, el Director de la Media Maratón del Mar. “Cartagena, considerada la joya del turismo colombiano, ofrece al atleta una experiencia que trasciende lo estrictamente deportivo. El engranaje operativo se sustenta por un talento humano que garantiza la fluidez de la jornada y la experiencia que hemos adquirido en estos años”.

Entre los más de nueve mil atletas que se preparan para la largada en el puerto de Cartagena, se destaca la figura de competidores en situación de discapacidad que se dispusieron a conquistar la Media Maratón del Mar en Cartagena. El sol aún no sale en la ciudad de las murallas.

En el kilómetro cero no todos corren solo con las piernas; algunos compiten con la memoria y una voluntad férrea. Muy temprano llegó para la salida Luis Carlos Muñoz, un subintendente retirado de la Policía Nacional, discapacitado, está feliz de volver a competir.

Es un veterano de las distancias —ha recorrido las maratones de Medellín, Ibagué, Cali y la prestigiosa Maratón de los Marines en Estados Unidos— y su objetivo en Cartagena fue distinto.

Más allá de buscar su mejor marca personal, su propósito fue el acompañamiento. Correr junto a los nuevos compañeros lesionados, intercambiando historias y brindándoles la fortaleza que él mismo tuvo que construir en soledad en sus inicios. Con el cansancio de la carrera y el eco de los pasos que no se rinden, Luis Carlos le dice a El Espectador que el deporte es una herramienta inclusiva por naturaleza.

“Nos puede mostrar las diferentes habilidades que tenemos al momento de adquirir una discapacidad, uno cree que puede llegar a ser un atleta de alto rendimiento”. Fue uno de los 9.500 corredores que hoy domingo compitieron en Cartagena, teniendo el mar como amigo, testigo, inspiración.

La Media Maratón del Mar forma parte de esa historia que inició aquel célebre mensajero en la guerra contra los persas en el año 490 a.C. Filípides y su carrera llevando información. Más tarde en 1.908, fue estandarizada la competencia con los 42.195 kilómetros durante los Juegos Olímpicos de Londres. Allí empezó a correr la historia.

Aunque la distancia no es la misma aquí en la heroica con su historia de piratas, corsarios, monjes y galeones sumergidos, la distancia que se recorre es de 21K y 10K.

Al terminar la carrera todos los competidores se llevaron una medalla, los mejores tiempos fueron en 21 K para hombres, Javier Peñaloza García con un tiempo de 01:05:46, seguido de Edisson Gilberto Bernal Triana, -01:07:15- y un tercer lugar para Carlos Mario Patiño Barco – 01:07:28.

Para las mujeres en 21 K la meta la paso primero, Carolina Tabares Guerrero, con una hora , quince minutos y 37 segundos. El segundo lugar fue para Leidy Yolanda Romero Durán, -01:16:04- y el tercero la atleta Kellys Yesenia Arias Figueroa con un tiempo de 01:20:56.

La competencia inició antes que el sol saliera y luego vino la mañana, los atletas recorrían el suelo donde se fraguó la independencia y las incursiones piratas fracasaron, ahora es el mar de las carreras con el viento como aliado.

Carlos Martínez es el director de la Media Maratón del Mar, está atento a todos los detalles, tiempos, seguridad orden. Le dice a El Espectador que es un trabajo de equipo, no de carreras. Sostiene que es un recorrido que se desarrolla en un noventa por ciento frente al mar, cruzando las instalaciones de la Base Naval, el centro histórico, lo que constituye una oferta paisajística y cultural en un circuito internacional de atletismo.

“Tenemos en la parte logística, alrededor de unas 1.000 personas en la carrera. Muchos directos, otros indirectos”. Le pregunto por los discapacitados y cómo fue este domingo la carrera para ellos. “Para nosotros ha sido siempre muy importante desde la primera versión la participación de personas con movilidad reducida. Siempre, desde el primer año, nos vienen acompañando inclusive activos de la Armada, muchos héroes heridos en combate”

El rigor técnico de esta edición obligó a la organización a restringir un poco el uso de handcycles (bicicletas de mano), debido a que ciertos tramos de la infraestructura vial no ofrecían las garantías de estabilidad necesarias.

Agrega que muy pocas carreras en el mundo tienen el atractivo de salir de un puerto, “recorrer el centro histórico, 90% al lado del mar, creo que hace que sea algo único y los atletas obviamente siempre quieran venir a Cartagena a correr”.

La idea inició hace nueve años con tres cartageneros con sentido de pertenencia al deporte y su ciudad. El director de la carrera, Carlos Martínez, Richie Herrera, se dedica en el aspecto técnico, recorridos, operaciones y Julián Sánchez, su rol se enfoca en el aspecto comercial y alianzas estratégicas. Son un equipo que corren en la misma dirección donde el mar los inspira.

La internacionalización de la competencia es un indicador atrayendo a 370 competidores extranjeros provenientes de 20 naciones, entre las que destacan México, Estados Unidos, Perú y Puerto Rico. “La conectividad aérea de la ciudad actúa como el catalizador principal, permitiendo que el visitante transite orgánicamente del turismo convencional hacia un turismo deportivo de alto impacto”.

Algo que recalca Carlos Martínez es como la Media Maratón del Mar se ha comprometido con un modelo de sostenibilidad y economía circular. Una alianza estratégica con comunidades de recicladores locales, implementado un sistema de recolección del plástico utilizado en los puntos de hidratación.

Este material es posteriormente procesado, integrando a los sectores más vulnerables de la población en la cadena de valor del evento. De este modo, la competencia mitiga su huella ambiental y promueve un impacto social tangible en la comunidad cartagenera.

Los marinos de Colombia, se hicieron presentes en esta carrera. Un grupo de Oficiales y miembros del Batallón de la Escuela Naval de Cadetes compitieron formando el grupo tricolor. Fueron más de 80 participantes navales que saben del trote y la disciplina del deporte.

Para el Contralmirante Juan Pablo Pinilla, director de la Escuela Naval, además de la visibilidad e integración con los competidores nacionales e internacionales, “nos permitió mostrar como el deporte significa disciplina, estado físico, espíritu de superación y trabajo en equipo”.

Agrega que todos estos aspectos contribuyen de manera decisiva en el proceso de formación del futuro oficial naval. “Se trota al mismo paso, se genera espíritu de cuerpo e identidad institucional”.

Un componente de la carrera que siempre se espera es el paso por el muelle de embarcaciones mayores de la Base Naval, allí los competidores escucharon los sonidos de los buques y recibieron el aliento de las tripulaciones que los vieron pasar.

Al terminar la carrera, media mañana, en las calles y junto al mar, los atletas extenuados caminaban, todos en común tenían la medalla colgada. Las camisetas tenían diseños inspirados en el mar Caribe y símbolos emblemáticos de la ciudad. En la prenda una silueta de un ave marina en vuelo.

Cuando fueron presentadas por la organización y la marca deportiva ASICS, se informó que para la 21k era una combinación de rojo y amarillo, mientras la de 10K prioriza el azul, manteniendo un remate inferior usual en rojo.

La medalla que la recibieron todos los participantes tenía como referencia el Faro del Club Naval, un ícono visible en la bahía importante para la navegación de los buques que ingresan a la ciudad, asociado a la orientación, la constancia y la perseverancia.

Este elemento no solo conecta con la identidad marítima de la ciudad, también simboliza el recorrido y luz que acompaña a los atletas en los momentos de mayor exigencia física y mental en la maratón. El diseño incorporó líneas ondulantes, reforzando el vínculo entre el esfuerzo y el entorno natural.

Las cifras del turismo deportivo

De acuerdo con las proyecciones de Liliana Rodríguez, presidenta Ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), la Media Maratón del Mar se consolida no solo como un hito atlético, sino como un motor de aceleración económica para Cartagena, con una derrama estimada superior a los $25.000 millones de pesos.

“Esta inyección de capital, que dinamiza sectores estratégicos como la hotelería, la gastronomía y el comercio, se sustenta en una afluencia prevista de 25.000 visitantes; una cifra impulsada por la tendencia del corredor a viajar con un promedio de dos acompañantes”,

Bajo esta métrica, el gasto per cápita se sitúa en un millón de pesos durante el fin de semana, traduciéndose en una inversión aproximada de $3.000.000 de pesos por núcleo familiar.

“Es la unión entre el esfuerzo físico y el patrimonio, donde el trazado recorre desde la modernidad de Bocagrande hasta el baluarte histórico de las murallas, ratificando a “La Heroica” como un escenario deportivo de élite a nivel global”.

Buscamos a Luis Carlos al terminar su carrera. Con el número 6407 en el pecho, el atleta de la Fuerza Pública discapacitado completó los 21 kilómetros en un tiempo de 3 horas y 50 minutos. Dice que más allá del cronómetro, su participación simboliza seguir trabajando por Colombia “desde otro ámbito”, convirtiéndose en un referente de resiliencia para las nuevas generaciones.

“Ahora, con la mirada puesta en las maratones del Café o del Tolima, me sigo preparando con mis compañeros” le dice a El Espectador mientras afirma que el sol y las altas temperaturas de Cartagena forman más el espíritu de la competencia. “Pues el mar nos trató bien, sino que el clima siempre, como uno es de Bogotá, siempre le da a uno muy duro”.

Luis alista su equipaje volverá seguramente el otro año. Me dijo que muchos conocen lo que dijo Ernest Hemingway y lo tienen presente. “El mar es el mismo que ha sido desde antes de que los hombres navegaran por él.”

