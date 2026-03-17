Así quedó el palmarés del Clásico Mundial de Béisbol con el título histórico de Venezuela

Los jugadores de Venezuela levantan el título del Clásico Mundial 2026. Foto: @WBCBaseball

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Venezuela es el nuevo campeón del Clásico Mundial 2026. La vinotinto venció 3-2 a Estados Unidos en una final dramática en Miami y consiguió el título más importante de su historia y la del béisbol sudamericano.

Con esta consagración, Venezuela se suma a la lista de campeones del Clásico Mundial, en la que ya estaban Japón, Estados Unidos y República Dominicana. Es su primer título y una confirmación de una generación que venía empujando desde hace años.

Así logró Venezuela su histórico título

El partido fue una batalla cerrada desde el inicio. Durante las primeras entradas, el dominio fue de los lanzadores y las defensas, con pocas oportunidades claras para ambos equipos y mucha tensión en cada turno.

La primera carrera del juego llegó en la tercera entrada. Venezuela rompió el cero con un elevado de sacrificio de Maikel García que permitió la anotación de Salvador Pérez, abriendo un duelo que hasta entonces se mantenía completamente equilibrado.

Maikel Garcia with a sac fly and Venezuela makes it 1-0! pic.twitter.com/T5M7YJzYYB — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 18, 2026

La ventaja se amplió en la quinta entrada con un momento clave del partido. Wilyer Abreu conectó un cuadrangular sólido por el jardín central que puso el 2-0 y encendió la ilusión venezolana en el estadio.

WILYER ABREU HOME RUN



Venezuela leads 2-0pic.twitter.com/8jLlkegtr3 — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 18, 2026

Estados Unidos reaccionó en la octava entrada. Bryce Harper empató el juego con un jonrón que devolvió toda la presión a Venezuela y dejó la final abierta para un cierre de máxima tensión.

Bryce Harper sent that bat into orbit 🤯 pic.twitter.com/Tv2yn81j96 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

No obstante, la vinotinto respondió en el momento decisivo. En la novena entrada, Luis Arráez recibió base por bolas, Javier Sanoja entró como corredor emergente, robó segunda y Eugenio Suárez conectó un doble al jardín izquierdo que impulsó la carrera del título.

TEAM VENEZUELA IS THREE OUTS AWAY FROM #WORLDBASEBALLCLASSIC GLORY! pic.twitter.com/JNa4JJmaCi — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

El cierre fue perfecto. El relevo venezolano controló a la ofensiva estadounidense en la novena baja: ponche a Kyle Schwarber, elevado de Gunnar Henderson y un último strike a Roman Anthony que selló la victoria.

Team Venezuela stamps itself as a #WorldBaseballClassic champion 👑 pic.twitter.com/tY7ze9IRy0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Así quedó el palmarés del Clásico Mundial de Béisbol

En el historial del torneo, Japón sigue siendo el más ganador con tres títulos (2006, 2009, 2023), además de dos terceros lugares (2013 y 2017). Es la selección con mayor presencia en instancias definitivas.

Estados Unidos, por su parte, tiene un título (2017), dos subcampeonatos (2023 y 2026) y un cuarto puesto (2009). República Dominicana completa la lista de campeones con su corona de 2013, además de un tercer lugar en 2026 y un cuarto en 2006.

Otros equipos también han dejado huella en el palmarés. Puerto Rico fue subcampeón en 2013 y 2017; Corea del Sur fue subcampeón en 2009 y tercero en 2006; Cuba fue subcampeón en 2006 y cuarto en 2023. México logró el tercer lugar en 2023, Países Bajos fue cuarto en 2013 y 2017, e Italia alcanzó el cuarto puesto en 2026. Ahora, desde este torneo, Venezuela entra en esa historia como campeón del mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador