¡Histórico! Venezuela es campeón del Clásico Mundial: le ganó la final a Estados Unidos

Wilyer Abreu, una de las grandes figuras venezolanas de todo el torneo. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Venezuela escribió una de las páginas más grandes de su historia deportiva. La novena sudamericana se coronó campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer a Estados Unidos en una final vibrante disputada en el loanDepot Park de Miami, en una noche cargada de emoción, tensión y un claro sabor latino en las tribunas.

El cierre fue digno de una película. En la novena entrada, con el juego en la línea, el relevo venezolano resistió la presión. Kyle Schwarber fue ponchado, Gunnar Henderson elevó para el segundo out y finalmente Roman Anthony cayó con el tercer strike para desatar la locura: Venezuela, por fin, tocó la gloria mundial.

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Venezuela pegó primero en la final

El partido fue una batalla estratégica desde el inicio. Durante las primeras entradas, ambos equipos se neutralizaron, con dominio de los lanzadores y pocas libertades ofensivas. Eduardo Rodríguez marcó el tono por Venezuela, mientras Estados Unidos respondió con orden desde la lomita.

La vinotinto golpeó primero en la tercera entrada. Un elevado de sacrificio de Maikel García permitió que Salvador Pérez anotara la primera carrera del encuentro, abriendo un juego que hasta ese momento se mantenía cerrado y lleno de nervios.

Maikel Garcia with a sac fly and Venezuela makes it 1-0! pic.twitter.com/T5M7YJzYYB — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 18, 2026

El segundo gran golpe llegó en la quinta entrada, cuando Wilyer Abreu conectó un imponente cuadrangular por el jardín central. Ese batazo, de más de 400 pies, amplió la ventaja y encendió a una afición venezolana que ya comenzaba a creer en la hazaña.

WILYER ABREU HOME RUN



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Cierre de infarto en el Clásico Mundial

Estados Unidos reaccionó en el momento justo. En la octava baja, Bryce Harper empató el juego con un jonrón espectacular que silenció por un instante a la mayoría latina en el estadio. Con el 2-2 en la pizarra, el título volvía a quedar completamente abierto.

BRYCE HARPER TIES THE GAME FOR TEAM USA! pic.twitter.com/zRVBaURBTm — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Sin embargo, Venezuela tenía una última respuesta guardada. En la novena alta, Eugenio Suárez conectó un doble decisivo por el jardín izquierdo que impulsó la carrera de la ventaja, tras una jugada que incluyó el robo de base de Javier Sanoja y una base por bolas clave a Luis Arráez.

EUGENIO SUÁREZ PUTS TEAM VENEZUELA AHEAD IN THE 9TH! pic.twitter.com/LtpLdYII5f — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

El bullpen venezolano hizo el resto. Con cambios precisos desde el montículo —Andrés Machado primero y luego Daniel Palencia—, el equipo logró contener a una ofensiva estadounidense llena de estrellas y cerrar el partido con sangre fría.

Más allá del resultado, la victoria simboliza mucho más que un título. Es la consolidación de una generación brillante encabezada por figuras como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez y compañía, que finalmente logró traducir su talento en un campeonato mundial.

Miami fue testigo de una fiesta inolvidable. Banderas, cánticos y lágrimas acompañaron la consagración de Venezuela, que no solo venció al poderoso equipo estadounidense, sino que también conquistó el corazón del torneo y firmó una noche histórica para el béisbol latinoamericano.

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